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هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟.. “المرور” توضح

ra7im

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، بأنه يشترط لتجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، تسديد كافة المخالفات المسجلة على المستفيد، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة لحساب إدارة المرور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، ونصه “هل يمكن تجديد رخصة القيادة في ظل وجود مخالفات؟”.

هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟

هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟

هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟

وكتبت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على منصة إكس، ردًا على سؤال المتابع “مرحبًا بك، يلزم سداد المخالفات، يسعدنا تواصلك”.

وأكدت المرور بأنه يمكن تجديد رخصة القيادة والاستفادة من تلك الخدمة، عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا، من خلال تنفيذ الخطوات الآتية:

كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا
كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا
  1. قم بالدخول على بوابة أبشر الإلكترونية.
  2. قم بتسجيل الدخول في حسابك الخاص، من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.
  3. قم بتحديد الأمر خدماتي.
  4. قم باختيار الأمر خدمات المرور من قائمة الخدمات الإلكترونية.
  5. قم بتحديد خدمة تجديد رخصة القيادة.
  6. قم بالنقر على اختيار الرخصة.
  7. قم بتحديد نوع الرخصة برخصة قيادة خاصة، واختيار عدد السنوات سواء 2 أو 5 أو 10 سنوات.
  8. قم بالنقر على التبويب التالي.
  9. قم بمراجعة البيانات المكتوبة وتأكد من صحتها.
  10. قم بتأكيد طلب تجديد رخصة القيادة.
  11. تظهر لك رسالة تؤكد نجاح عملية تجديد الرخصة.
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عن الكاتب:
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ra7im

حاصل على بكالوريوس في العلوم الزراعية، أعمل لدي خبرة كبيرة في انشاء مواقع وورد بريس، عملت سابقًا ك متخصص سيو لدى بعض الشركات، لدي حاليًا فريق كبير وقوي خاص بكتابة المقالات والأخبار

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