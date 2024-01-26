هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟.. “المرور” توضح

أكدت الإدارة العامة للمرور السعودي، بأنه يشترط لتجديد رخصة القيادة في المملكة العربية السعودية، تسديد كافة المخالفات المسجلة على المستفيد، وجاء ذلك التوضيح ردًا على أحد الاستفسارات الواردة لحساب إدارة المرور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، ونصه “هل يمكن تجديد رخصة القيادة في ظل وجود مخالفات؟”.

هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟

هل تمنع المخالفات المرورية تجديد رخصة السيارة؟

وكتبت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها على منصة إكس، ردًا على سؤال المتابع “مرحبًا بك، يلزم سداد المخالفات، يسعدنا تواصلك”.

وأكدت المرور بأنه يمكن تجديد رخصة القيادة والاستفادة من تلك الخدمة، عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر تنفيذ مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة.

كيفية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا

وتتيح منصة أبشر الإلكترونية تجديد رخصة القيادة إلكترونيًا، من خلال تنفيذ الخطوات الآتية: