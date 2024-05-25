أخبار السعودية

هل تستحق المطلقة بدون أطفال دعم حساب المواطن؟.. “البرنامج” يُجيب

كشف الحساب الرسمي لخدمة المستفيدين في برنامج حساب المواطن، عن مدى استحقاق المطلقة بدون أطفال لدعم البرنامج، وجاء ذلك التوضيح من البرنامج ردًا على أحد الاستفسارات الواردة للبرنامج ونصه “سلام عليكم، مطلقة ماعندها أطفال ينزل لي حساب المواطن ولا اسجل مع أهلي؟”.

هل تستحق المطلقة بدون أطفال دعم حساب المواطن؟

ورد حساب المواطن على المستفيد من خلال صفحته الرسمية على منصة إكس، مؤكدًا أنه يمكن للمطلقة التسجيل في البرنامج للحصول على الدعم المالي في حالة عدم وجود تابعين، ولكن يلزم عليها تقديم مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وأنه يمكن التعرف على المستندات المطلوبة عبر الدخول إلى حساب المتقدم الخاص (ملف المستفيد- المرفقات)، وعند عدم توفرها يجب إضافتك كتابع لدى رب الأسرة.

ما تأثير الالتزامات المالية على دعم حساب المواطن؟

وعلى جانب آخر، كشف برنامج حساب المواطن في وقت سابق، عن مدى تأثير الالتزامات المالية المطلوبة من المستفيد على الدعم الذي يحصل عليه، وكتب برنامج حساب المواطن عبر صفحته “خدمة المستفيدين” على منصة إكس، أنه لا يتم النظر للالتزامات المالية، ويتم احتساب دخل المستفيد الأساسي وكافة التابعين له، ويختلف استحقاق المستفيدين حسب تركيبة الأسرة وإجمالي دخلهم.

وجاء ذلك التوضيح من برنامج حساب المواطن، ردًا على أحد الأسئلة الواردة للبرنامج عبر حسابه على منصة إكس، بخصوص تأثير الفواتير الشهرية على إحدى المستفيدات.

