هل تتخلى السعودية عن حق فلسطين؟.. خارجية المملكة ترد بقوة

قطعت المملكة العربية السعودية الشك باليقين في موقفها من القضية الفلسطينية، بعد الأنباء التي ترددت حول موقف القيادات داخل بلاد الحرمين من الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولة مستقلة بحدود 1967.

السعودية: لن نتخلى عن حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة

وأصدرت المملكة بيانًا حول المناقشات التي حدثت بين الجانبين السعودي والأمريكي بخصوص مسار السلام العربي مع الاحتلال الصهيوني، لتقطع الطريق أمام أي مزايدات بشأن الموقف الثابت لبلاد الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم بجانب الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الخياة الكريمة والمناسبة له.

#نشرة_الرابعة | سفير #السعودية لدى الأردن وفلسطين نايف السديري: هناك خطوات أميركية في الطريق الصحيح للاعتراف بالدولة الفلسطينية @naif63_2 pic.twitter.com/swCOTY0MGV — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 4, 2024

وأكد بيان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية على أنه من الضروري إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحدودها التي جاءت في عام 1967، مما يجعل هناك نفي للعديد من التسريبات التي تحاول أمريكا وقيادتها تصديرها لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

#دوله_فلسطينيه_اولويه_السعوديه

لطالما كان موقفنا ثابت مع القضيه وندعمها

المملكة لن تتخلى عن فلسطين الله يعزهم🇸🇦 — reva (@revan145) February 7, 2024

وشدد البيان السعودي على أن قرار المملكة لن يتم ارتهانه لأي حسابات مع دولة، بعد المعلومات المغلوطة والغير صحيحة التي صدرت من وسائل إعلام عالمية خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ما زال ثابتًا من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة، كما أنها ستتصدى لأي اعتادت لكافة أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأنها لن تتخلي عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مهما كلف الأمر.

منذ اكثر من 50 سنه

المملكة لم تتخلى عن موقفها اتجاه القضية الفلسطينية

والحمد لله القوة السياسية والبقاء على الموقف هو نهاية حديث الطويل اتجاه الكلام عن التطبيق #دوله_فلسطينيه_اولويه_السعوديه ان لم تكن هناك دولة فلسطين لن يكون هناك علاقة دبلوماسيه مع اسرائيل pic.twitter.com/OpBSL34XYe — Ｓａｅｅｄ Ａｌ－Ｈａｒｂｉ (@Saeed20Alharbi) February 7, 2024

وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت عدد من الطائرات والتي حملت مساعدات إغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الصعبة.

جاء وقوف قيادات المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية استمرارًا للمواقف التاريخية التي تقوم بها بلاد الحرمين الشريفين على مر التاريخ مع الأشقاء العرب بصفة عامة والشعب الفلسطيني بشكلًا خاص.