أخبار السعودية

هل تتخلى السعودية عن حق فلسطين؟.. خارجية المملكة ترد بقوة

أحمد علي

قطعت المملكة العربية السعودية الشك باليقين في موقفها من القضية الفلسطينية، بعد الأنباء التي ترددت حول موقف القيادات داخل بلاد الحرمين من الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق وحقه في إقامة دولة مستقلة بحدود 1967.

السعودية: لن نتخلى عن حق فلسطين في إقامة دولتها المستقلة

وأصدرت المملكة بيانًا حول المناقشات التي حدثت بين الجانبين السعودي والأمريكي بخصوص مسار السلام العربي مع الاحتلال الصهيوني، لتقطع الطريق أمام أي مزايدات بشأن الموقف الثابت لبلاد الحرمين الشريفين تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها الدائم بجانب الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الخياة الكريمة والمناسبة له.

وأكد بيان وزارة خارجية المملكة العربية السعودية على أنه من الضروري إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وحدودها التي جاءت في عام 1967، مما يجعل هناك نفي للعديد من التسريبات التي تحاول أمريكا وقيادتها تصديرها لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.

وشدد البيان السعودي على أن قرار المملكة لن يتم ارتهانه لأي حسابات مع دولة، بعد المعلومات المغلوطة والغير صحيحة التي صدرت من وسائل إعلام عالمية خلال الفترة الماضية.

وأشارت وزارة الخارجية السعودية إلى أن الموقف السعودي تجاه القضية الفلسطينية ما زال ثابتًا من خلال إقامة دولة فلسطين المستقلة، كما أنها ستتصدى لأي اعتادت لكافة أنواع الظلم والاضطهاد الذي تُمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

وأنها لن تتخلي عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين مهما كلف الأمر.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أرسلت عدد من الطائرات والتي حملت مساعدات إغاثية للأشقاء في فلسطين، وذلك من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني في هذه المحنة الصعبة.

جاء وقوف قيادات المملكة العربية السعودية مع الشعب الفلسطيني والقيادات الفلسطينية استمرارًا للمواقف التاريخية التي تقوم بها بلاد الحرمين الشريفين على مر التاريخ مع الأشقاء العرب بصفة عامة والشعب الفلسطيني بشكلًا خاص.

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عن الكاتب:
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أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
وقدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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