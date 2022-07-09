هل المكرمة الملكية لحساب المواطن ستظل مستمرة؟

يتساءل العديد من المواطنين السعوديين هل مكرمة حساب المواطن مستمرة، وقد تم مؤخرا إصدار أوامر ملكية تقضي بصرف راتب آخر إضافي للمستفيدين، كما تم فتح أبواب التسجيل في برنامج حساب المواطن السعودي، وأودعت رواتب مكرمة الملك سلمان في حسابات كل المواطنين المستحقين في هذا الشهر مع الرواتب الخاصة بشهر يوليو الحالي.

هل مكرمة حساب المواطن مستمرة

من أهم الأسئلة المتداولة بالسعودية هل مكرمة حساب المواطن مستمرة، وقد قام الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين بصرف راتب إضافي لكل الأشخاص المستحقين لحساب المواطن والضمان الاجتماعي المطور أيضا، وقد تم وضع هذه المكرمة الملكية من أجل دعم المواطنين وإعانتهم على مواجهة غلاء الأسعار في المملكة، والمكرمة ستستمر وستقدم لكل المستحقين حتى نهاية السنة الحالية سواء القدامى أو الجدد.

علاوة على ذلك، فإن كل المستفيدين الجدد من الدعم الذي تقدمه الحكومة السعودية سيصرف لهم ما يستحقونه في حساباتهم البنكية، وهذا في حال قاموا بتقديم طلباتهم قبل حلول تاريخ السادس عشر من شهر يوليو، وستكون مع دفعة شهر أغسطس المقبل.

طريقة حساب رواتب حساب المواطن

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن طريقة حساب راتب حساب المواطن بأن قيمة الرواتب تختلف من أسرة لأخرى في السعودية، ويتم النظر لعدد الأفراد في الأسرة الواحدة وأعمارهم أيضا، ولكي تتعرفوا على الرواتب التقديرية لحساباتكم عليكم أن تدخلوا إلى برنامج حساب المواطن وتختاروا الحاسبة التقديرية، مع إدراج مجموعة من البيانات الشخصية من أجل التعرف على قيمة الراتب المستحق، والزيادة عامة كانت كما يلي:

يحصل ربّ الأسرة على راتب قيمته 720 ريال

أما العائل الذي يبلغ أكثر من 18 سنة له راتب 360 ريال سعودي

العائل الذي يقل عمره عن 18 راتبه هو 216 ريال.

نصل إلى نهاية مقال أجبنا فيه عن سؤال هل مكرمة حساب المواطن مستمرة، كما وضحنا لكم طريقة حساب راتب حساب المواطن وكم قيمة المبلغ المستحق لكل فرد.