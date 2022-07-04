جاء اليوم “أمر ملكي عاجل” ينص على صرف راتبين لمستفيدي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، حيث تم تخصيص مبلغ 20 مليار ريال سعودي لمُواجهة جميع التداعيات المُتعلقة بـ”ارتفاع الأسعار”، ولذلك كان هُناك العديد التساؤلات التي تتعلق بهذا الأمر، وأهمها “هل المعاش الإضافي يشمل الضمان القديم والمطور”.. الموارد البشرية تُجيب تفصيلاً.. فضلاً تابعونا.

أمر ملكي صرف راتبين لمُستفيدي الضمان وحساب المواطن ومربي الماشية

قام الملك “سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين بإصدار أوامر ملكية جديدة اليوم الاثنين الخامس من شهر ذو الحجة 1443 هـ المُوافق الرابع من شهر يوليو 2022 مـ، وجاء نص الأمر الملكي ليوضح بأنه سوف يتم صرف راتبين لمُستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن ودعم صغار مربي الماشية، وتتمثل تلك الأوامر في الآتي:

صرف مبلغ 2 مليار ريال كمعاش إضافي لمرة واحدة لمُستفيدي الضمان الاجتماعي.

صرف مبلغ 8 مليارات ريال كدعم مالي لمُستفيدي برنامج حساب المواطن وفقاً للضوابط الموضوعة.

صرف 408 مليون ريال كدعم مُخصص لمُستفيدي صغار مربي الماشية.

إعادة فتح باب التسجيل في برنامج حساب المواطن مرة أخرى.

هل المعاش الإضافي يشمل الضمان القديم والمطور؟

بعد صدور المرسوم الملكي اليوم تساءل العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية “هل المعاش الإضافي يشمل مُستفيدي الضمان القديم والمطور”، ومن جانبه فقد أعلن “سعد آل حماد” المُتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأنه توجيه “الملك سلمان بن عبد العزيز” خادم الحرمين الشريفين قد أشار إلى أن المعاش الإضافي سوف يشمل مُستفيدي الضمان الاجتماعي القديم والمطور، وسوف يكون الإيداع خلال ساعات.