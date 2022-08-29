هل الطالب المستقل يحصل على الدعم ؟ .. حساب المواطن يُجيب

قام برنامج حساب المواطن المعني بإيداع وصرف المساعدات النقدية للمواطنين في المملكة العربية السعودية من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة من المستحقين من دعم حساب المواطن بتوضيح الإجابة على سؤال هل الطالب المستقل عن أسرته يمكنه الحصول على الدعم من حساب المواطن أو لا؟ في السطور التالية نوضح المزيد من التفاصيل.

هل الطالب المستقل عن أسرته يحصل على دعم حساب المواطن

رد برنامج حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين على أحد الاستفسارات على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بشأن سؤال حوال مدى إمكانية استحقاق الطالب المستقل عن أسرته في سكن منفصل من دعم برنامج حساب المواطن.

وقد أوضح حساب المواطن من خلال الرد أنه إن كان المستفيد من دعم حساب المواطن فردًا مستقلًا، فعليه أن يقوم بإرفاق مستندات ثبوتية الاستقلالية، على أن تكون باسم المتقدم للحصول على الدعم.

من هو الفرد المستقل في برنامج حساب المواطن؟ pic.twitter.com/zihANmzSlD — حساب المواطن (@citizenaccount) July 24, 2022

مستندات اثبات استقلالية السكن

على أن يتم تقديم أوراق إثبات الاستقلالية والتي تتمثل في:

صك ملكية سكن.

تعريف سكن من أي من الكليات أو الجامعات أو المعاهد.

تعريف سكن من قطاع عسكري، أو قطاع خاص، أو حتى قطاع حكومي.

إذا كان السكن مؤجر، فلا حاجة لتقديم عقد إيجار، إذ أنه يمكن التحقق من هذا عبر منصة إيجار بالمملكة العربية السعودية.

بإحدى هذه المستندات تثبت استقلاليتك في برنامج حساب المواطن.. pic.twitter.com/g6coFacfIn — حساب المواطن (@citizenaccount) July 24, 2022

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