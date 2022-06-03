هل السجل التجاري يؤثر على الضمان؟
إن السجل التجاري من الأشياء التي يحصل عليها الأشخاص أصحاب المشروعات والأعمال التجارية ويأخذه الشخص من قبل وزارة التجارة بالسعودية، وكل العاملين بالسوق السعودي لابد أن يحصلوا عليه، فهو ضروري للغاية وبدأ الجميع بالفترة الماضية بالتساؤل “هل السجل التجاري يؤثر على الضمان أم لا” وهذا ما سنقوم بالإجابة عليه تفصيلاً عبر هذا التقرير.
هل السجل التجاري يقطع الضمان؟
بالطبع نعم السجل التجاري يؤثر على الضمان حيث إنه من الأسباب التي تسقط حق الشخص في أن يحصل على راتب الضمان بشكل شهري، ولقد وضحت وزارة الموارد هذا الأمر، وقالت بأن المواطن حاصل على سجل التجاري لا يكون مستحقاً للضمان الاجتماعي، فهناك فئات محددة لهذا الأمر تكون مستحقة للراتب غير الأشخاص الذين يمتلك بسجل تجاري، فهم بهذا الوضع لن يكونوا بحاجة للدخل الشهري.
الضمان المطور
إن الضمان المطور نظاماً جديداً بالمملكة السعودية يُقدم لأصحاب المعاشات والأشخاص الذين رواتبهم ثابتة، فالنظام يشملهم ولكن لابد من توافر الشروط في الأشخاص الذين يتقدموا للحصول عليه، فهو تم إنشائه ليشمل فئات أكثر من الضمان القديم ويضمن وصول الدعم لجميع مستحقيه.
أسباب إسقاط الضمان الاجتماعي؟
إن وزارة الموارد قد حددت فئات يكن من حقها أن تستفيد من جميع الخدمات المقدمة من الضمان الاجتماعي، وهذا يكون طبقاً لبعض الشروط والمعايير المُحددة من الوزارة، وإليكم أسباب إسقاط الضمان وهي كالآتي:
- في حالة توفى الشخص المستفيد من راتب الضمان.
- إن كان يعمل الشخص داخل أي جهة خاصة أو حكومية وله راتب مُناسب.
- المرأة التي هجرها زوجها وانتهت مدة هجرانها
- الزواج يسقط حق الشخص في الحصول على الضمان.
- السجين الذي قد خرج من السجن.
- الاستخراج لأي سجل تجاري.
- الإقامة خارج السعودية أكثر من ثلاثة أشهر.
- عدم التحديث للبيانات شهرياً.
- عمر المستفيد يزيد عن 26 عام.
- الحصول على أي قرض صناعي.
- وضع الشخص خطة للعمل ولم يلتزم بها.
- إن تم التحقق من كافة البيانات للشخص المستفيد فأصبح واضحاً بأنها خاطئة غير صحيحة.
- إن أصبح المستفيد بوظيفة جديدة.
- دخل المستفيد يكون متجاوز للحد الأدنى المُحدد.
- إن تم الإخلال بأي شرط من الشروط.
- إن قام الشخص بالتسجيل داخل التأمينات الاجتماعية فإن حقه يسقط بالضمان الاجتماعي.
- إن تنازل الشخص المستفيد عن المعاش.
- الإقامة داخل أي دور رعاية أو إيواء يتبع للدولة.
- إن عرضت عليه فرصة عمل أو حتى تدريب وقام برفضها.
- قدرة الشخص المستفيد على القيام بالعمل ولم يقدم بأي منصة عمل.