إن السجل التجاري من الأشياء التي يحصل عليها الأشخاص أصحاب المشروعات والأعمال التجارية ويأخذه الشخص من قبل وزارة التجارة بالسعودية، وكل العاملين بالسوق السعودي لابد أن يحصلوا عليه، فهو ضروري للغاية وبدأ الجميع بالفترة الماضية بالتساؤل “هل السجل التجاري يؤثر على الضمان أم لا” وهذا ما سنقوم بالإجابة عليه تفصيلاً عبر هذا التقرير.

هل السجل التجاري يقطع الضمان؟

بالطبع نعم السجل التجاري يؤثر على الضمان حيث إنه من الأسباب التي تسقط حق الشخص في أن يحصل على راتب الضمان بشكل شهري، ولقد وضحت وزارة الموارد هذا الأمر، وقالت بأن المواطن حاصل على سجل التجاري لا يكون مستحقاً للضمان الاجتماعي، فهناك فئات محددة لهذا الأمر تكون مستحقة للراتب غير الأشخاص الذين يمتلك بسجل تجاري، فهم بهذا الوضع لن يكونوا بحاجة للدخل الشهري.

الضمان المطور

إن الضمان المطور نظاماً جديداً بالمملكة السعودية يُقدم لأصحاب المعاشات والأشخاص الذين رواتبهم ثابتة، فالنظام يشملهم ولكن لابد من توافر الشروط في الأشخاص الذين يتقدموا للحصول عليه، فهو تم إنشائه ليشمل فئات أكثر من الضمان القديم ويضمن وصول الدعم لجميع مستحقيه.

أسباب إسقاط الضمان الاجتماعي؟

إن وزارة الموارد قد حددت فئات يكن من حقها أن تستفيد من جميع الخدمات المقدمة من الضمان الاجتماعي، وهذا يكون طبقاً لبعض الشروط والمعايير المُحددة من الوزارة، وإليكم أسباب إسقاط الضمان وهي كالآتي: