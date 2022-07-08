هل الرجل السعودي هو الرجل الاوسم عالميا

تتميز المملكة العربية السعودية بوجود مجموعة من الرجال الذين يتميزون بوسامة شديدة وخاصة ويتفردون بها عن باقي الرجال في الدول العربية والخليجية ودول العالم الأخرى، فعندما تنظر إليهم يمكنك القول بأن هؤلاء من المملكة العربية السعودية، سنتناول في هذا المقال التنصيفات العالمية لأوسم الرجال في العالم وهل الرجل السعودي الاوسم عالميا.

الرجل السعودي الاوسم عالميا

هناك مواقع تهتم بتصنيف الرجال الأوسم عالميا مثل موقع thetoptens والذي أعلن أن الأتراك احتلوا المرتبة الأولى بالنسبة للرجال الأوسم عالميا، ويأتي في المرتبة الثانية الإيطاليين والإسبان.

هذه النتائج كانت عن طريق تصويت أجراه الموقع الذي يعتمد بشكل كلي على آراء جمهوره من كل دول العالم، وبناءً على هذا تم عمل القائمة التي تبين الرجال الأوسم عالميا، ووضح آخر تحديث للقائمة التي توضح الرجل الأوسم على مستوى الدول العربية أن سوريا تحتل المرتبة الأولى عربيا والسادسة عالميا، في حين جاء الرجل الفرعوني في المرتبة التاسعة عربيا و31 عالميا وذلك بعد الكثير من الدول العربية مثل: تونس والأردن والعراق والسعودية واليمن ولبنان وأخيرا المغرب.

السعوديين الذين يشتهرون بوسامتهم

هناك الكثير من الرجال السعوديين المعروفون بوسامتهم الشديدة والذين بالطبع كانت لهم يد في أن تحتل السعودية مركزًا على مستوى الدول العربية والدول السعودية، ومن هؤلاء الرجال:

عبدالعزيز كسار

هو الفنان السعودي عبدالعزيز كسار الذي يشتهر بين الشباب السعودي بقوته ووسامته وهو أيضًا من كانت له القدرة على أسر قلوب الفتيات والنساء منذ ظهوره على الساحة الفنية في فترة قصيرة جدًّا، حيث يحافظ على لياقته البدنية من خلال ذهابه الدائم إلى الصالات الرياضية.

طراد سندي

هو الإعلامي السعودي المعروف ومقدم برنامج ساعة شباب على قناة روتانا الخليجية ويعتبر سندي من أوسم الشباب السعوديين، ويتميز طراد بأناقته الدائمة ليصبح من أوسم الرجال في المملكة، ويبلغ عمر طراد 29 عامًا.

أحمد البايض

أحمد البايض الذي استطاع لفت أنظار العالم إليه عن طريق ألعاب خفة اليد التي جعلته أحد المشاهير الذي يلتفت العالم إله، والملفت أيضًا في أحمد البايض جماله ووسامته الذي استطاع بهما لفت الانتباه أيضا فجعلا له قاعدة قوية بين الناس، ويبلغ عمره 38 عاما.