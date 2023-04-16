“الفلك الدولي” رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس غير ممكنة..

أعلن اليوم مركز الفلك الدولي عن تعذر رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس غير مُمكنة، وجاء هذا القرار بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك نظرًا لكثرة البحث من قبل المسلمون من مختلف بقاع العالم بأكمله، حيث يرغبون في الاستعداد التام لقدوم عيد الفطر من حيث شراء الاحتياجات وملابس العيد وغيرها من الأمور الآخرى، لذا سنتطرق لتوضيح المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر.

أول أيام عيد الفطر 2023

مركز الفلك الدولي أعلن اليوم بتاريخ 16 أبريل لعام 2023 أن رؤية هلال شهر شوال يوم الخميس غير ممكنة بالعين المجردة في أي مكان حول العالم، إلا باستثناء أجزاء من غرب أقريقيا ابتداءً من ليبا، وكذلك عبر التلسكوب في غالبية دول العالم العربي وبالتالي سيكون أول أيام عيد الفطر السبت الموافق 22 أبريل.

موعد تحري هلال شوال

ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر شوال يوم الخميس الموافق 20 أبريل ولكن الرؤية غير واضحة سواء بالتلسكوب أو الأجهزة الآخرى أو العين المجردة لذلك سيكون عيد الفطر بتاريخ 22 أبريل الموافق يوم السبت، وبالتالي أن الأصل باعتماد رؤية العلال شرط لبد الشهر.