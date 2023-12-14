رصد هلال شهر جمادى الآخرة اليوم الخميس، بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، وسيتمكن هواة الفلك من رؤيته بسهولة بالعين المجردة يزين الأفق الجنوب الغربي في حال كانت السماء صافية.

هلال شهر جمادى الآخرة يزين سماء المملكة الليلة-مصدر الصورة: واس

وهج ضوء شمس الغروب

أفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعًا في السماء مقارنة بالليلة الماضية.

وخلال بضعة ليالٍ سيلاحظ أن الجانب غير المضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأوضح أبو زاهرة أن القمر وصل منزلة الاقتران أمس، عند الساعة 02:32 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها، منهيًا بذلك دورة اقترانية ومبتدئًا دورة جديدة حول الأرض.

اجتماع الشمس والقمر

وأضاف أن الاقتران أحد منازل القمر، ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء عندما يكونان على خط طول سماوي واحد وخط عرض سماوي مختلف (الاقتران غير المرئي)، ويكون القمر منتقلاً من غرب الشمس إلى شرقها وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

يُعد رصد هلال شهر جديد من أهم الأحداث الفلكية التي يحرص عليها هواة الفلك، حيث يمثل بداية شهر جديد في التقويم الهجري.