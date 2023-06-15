هكذا تحدث ضربة الشمس.. “الخضيري” يوضح ويحذّر

منذ أيام أعلنت وزارة الموارد البشرية عن قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس، واليوم بالتحديد (الخميس 15 يونيو) تم تطبيق القرار، وقد ناشدت الوزارة من جانبها أرباب القطاع الخاص بضرورة الالتزام بهذا القرار، والعمل من جانبهم على تنظيم ساعات العمل بما يتفق معه.

تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس

طقس المملكة في الصيف معروف للجميع، حيث تصل درجة الحرارة إلى معدل كبير، مع جفاف الجو، وبعض الأنشطة التجارية هناك تستلزم من العمال القيام بعملهم نهارًا، والبعض منهم يتعرض لمشكلة ضربة الشمس أثناء ذلك، لهذا قررت الوزارة التالي:

تطبيق القرار من اليوم الخميس 15 يونيو حتى 15 من شهر سبتمبر القادم.

أما عن الساعات التي يتوجب فيها تطبيق حظر العمل تحت أشعة الشمس سوف يكون ساريًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.

الخضيري يحذر من ضربة الشمس

ذكر الدكتور/ فهد الخضيري – عالم وباحث في مجال المسرطنات- إن خطورة ضربة الشمس تتمثل في تأثير الحرارة العالية على الجسم بأن تجعله يفقد سوائله بسرعة بسبب التعرق الشديد.

وفي حالة أهمل الشخص تعويض جسمه بشرب المزيد من المياه ليعوض ما فقده من سوائل يتعرض لخطر الإصابة بـ “ضربة الشمس”، والتي تكون أعراضها على النحو الآتي:

ارتفاع درجة حرارة الشخص فوق الـ40 درجة.

تشوش بصري.

هلاوس تصيب الشخص.

التقاط الأنفاس بسرعة.

لا يمكنه فهم ما يقال له ويبدو أمام الآخرين وكأنه في نوبة توهان شديدة.

صداع شديد يضرب رأسه.

فقدان وعيه بشكل مفاجئ.

كيفية التعامل مع الأجواء الحارة

اهتمت وزارة الصحة بتوضيح عدة خطوات هامة على العاملين في ظروف عمل قاسية نهارًا فعلها وبيانها كالتالي:

شرب المزيد من المياه طوال الوقت لتعويض العرق الذي يخرج من الجسم.

ارتداء ملابس خفيفة مصنوعة من القطن.

محاولة التواجد في أماكن ظليلة قدر الإمكان وعدم البقاء طويلًا تحت الشمس.

محاولة تبريد حرارة الجسم من خلال شرب المياه الباردة أو العصائر المثلجة.

وفي حال أهمل الشخص الأعراض التي يشعر بها بسبب ارتفاع حرارة الجو وقوة أشعة الشمس وقتها يتعرض لضربة الشمس، والتي قد يفقد على إثرها حياته بسبب إهماله في معالجة نفسه واتخاذ احتياطات السلامة.