هذا ما قاله السفير الفرنسي لدى السعودية بعد استقبال وزير الدفاع السعودي في فرنسا

قام السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية ” لودوفيك بوي” بوصف الزيارة التي قام بها وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان للعاصمة الفرنسية باريس بأنها فرصة للإشادة بقوة وتميز العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وفرنسا وتعزيز التعاون المشترك بينهما في مجال الدفاع.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل وزير الدفاع السعودي- المصدر: "صحيفة عاجل"

من جانب آخر كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استقبل في قصر الإليزيه الأمير خالد؛ وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها وزير الدفاع السعودي إلى فرنسا.

وقد جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وقد حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، بينما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لو جوندر.

التعاون العسكري المشترك بين المملكة وفرنسا

من ناحية أخرى يعتبر التعاون العسكري المشترك بين المملكة العربية السعودية وفرنسا هو أحد أهم أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وقد كانت بداية العلاقات العسكرية بين البلدين في سنة 1962 حيث تم توقيع اتفاقية التعاون العسكري المشترك بين فرنسا والمملكة، وقد تم تطوير تلك العلاقات بصورة كبيرة وملحوظة خلال الأعوام الأخيرة.

وتشمل المجالات الرئيسية للتعاون العسكري المشترك بين البلدين فيما يلي:

التدريب العسكري: يقوم الجيش الفرنسي بتقديم التدريب العسكري للقوات السعودية في عدة مجالات مختلفة، بما في ذلك التدريب على الأسلحة والمعدات العسكرية، كما يقدم أيضا التدريب على العمليات العسكرية المشتركة.

الإمدادات العسكرية: تقوم فرنسا بتقديم المعدات العسكرية إلى المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المقاتلات الحربية، والدبابات، والسفن الحربية.

الصناعات العسكرية: تتعاون المملكة العربية السعودية وفرنسا في مجال الصناعات العسكرية، حيث تقوم شركة داسو الفرنسية بانتاج المقاتلات الحربية من طراز رافال لصالح المملكة.

وفي سنة 2023، قام وزيرا الدفاع السعودي والفرنسي بتوقيع اتفاق ينص على تعزيز التعاون العسكري المشترك بين المملكة وفرنسا في مجالات القدرات والصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير، والهدف من هذا الاتفاق هو تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين وتعزيز قدراتهم الدفاعية.

ويعتبر التعاون العسكري المشترك بين البلدين هو خطوة مهمة في تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية وفرنسا، ويساعد هذا التعاون أيضا في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.