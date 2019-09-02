هدف يعلن عن وظائف تابعة لبرنامج تمهير في الحكومة والشركات الكبرى

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية، والمعروف باسم هدف مجموعة من الوظائف من خلال برنامج تمهير وهو التدريب على رأس العمل، أي عمل تدريبات للمؤهلين للوظائف المذكورة بعد اختيارهم، وذلك لتأهيلهم للعمل وفي ذات الوقت صرف رواتب ومكافآت لهم أثناء فترة الإعداد تلك، وقد طرح الصندوق 82 وظيفة للرجال والنساء في عدد من مصالح الحكومة والشركات الكبرى بالمملكة.

وظائف هدف المُعلن عنها

أخصائيين موارد بشرية للرجال والنساء بشركة تطوير النقل التعليمي بمدينة الرياض، وكذلك في هيئة تنمية الصادرات، والشركة الإلكترونية الحديثة، ومجموعة لاندمارك العالمية، وشركة جميرة التجارية، وعدد آخر من الوظائف للسعوديين في عدة شركات وأماكن ومدن مختلفة في المملكة العربية وتتضح من خلال الصورة المرفقة.

وتقتضي شروط التقدم أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية وحاصل على الشهادة الجامعية في التخصص المطروح، والموضح في الصورة السابقة، ألا يكون موظفًا في مكان آخر في القطاع الحكومي، وأن يكون حديث التخرج أو خبرته لا تزيد عن عام في أي عمل آخر، كما يجب ألا يكون قد اشترك في برنامج تمهير من قبل.

مميزات برنامج تمهير

يتم من خلاله تدريب المرشحين للعمل في وظائف معينة في مدة تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور، وبراتب شهري مقداره 3000 ريال سعودي، وذلك لاكتساب الخبرات اللازمة والتي تؤهلهم لأداء وظائفهم بشكل احترافي، مما يؤدي إلى تنمية المهارات وزيادة الفرص للمتدربين في سوق العمل السعودي، في حالة أراد المتدرب بعد توظيفه الانتقال إلى وظيفة أخرى في ذات مجال العمل الذي سبق وتدرب عليه.