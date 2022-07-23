هدف يوضح للمستفيدين من برنامج دعم طريقة الحصول على تعويض

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عبر بيان رسمي نشره على حسابه في تويتر عن طريقة تعويض المستفيدين ماديا من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، كما حرص عن الإجابة عن جميع الأسئلة التي تجول في ذهن المستفيدين بشكل منظم ومفصل.

مفهوم برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية:

برنامج يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” لتحفيز وتشجيع القوى العاملة الوطنية والباحثين عن وظيفة ومنظمات الأعمال للحصول على شهادات مهنية احترافية معتمدة للحصول على مهارات وخبرات في المجالات المتخصصة والمطلوبة في سوق العمل.

تأثير الاشتراك في البرنامج على أهلية المستفيد:

الاستفادة من برنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية لا يؤثر أي تأثير على أهلية المستفيد في الاستفادة من برامج الدعم الأخرى التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”

تكلفة الشهادة:

يتم التعويض بتكلفة ثابتة لجميع الشهادات المهنية الاحترافية في حال كانت تكلفة الشهادة أعلى مما تم تحديده من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أما فيما يخص شهادة التدريب فسوف يتم تعويض المستفيد بنفس القيمة التي دفعها سابقا حيث يجب ألا تتجاوز القيمة المحددة من قبل الصندوق على أن يتم إرفاق إيصال الدفع.

آلية تعويض المستفيد:

يتم تعويض المستفيد ماديا عن طريق وضع التكاليف مباشرة عبر حساب المستفيد من خلال رقم الآبيان المسجل، حيث يستغرق 40 يوم لدراسة أهلية المستفيد من تاريخ التقديم على أن يكون موعد الصرف بعد 40 يوم كذلك من تاريخ التقديم

الشهادات المعتمدة لدى هدف:

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أنه لمعرفة آخر الشهادات المعتمدة فيرجى التوجه إلى الموقع الرسمي لافتا إلى أن الحد الأقصى للحصول على دعم تكاليف الصندوق هو شهادتين فقط.