“هاوي” تستقبل رقم قياسي من الزوار في 30 مدينة سعودية

أعلنت إدارة البوابة الوطنية للهوايات “هاوي”، إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة الإنجازات المحققة خلال العام الميلادي المنصرم 2023 في إطار جهودها المتواصلة لتفعيل قطاع الهوايات في المملكة من خلال نشر ثقافة الهوايات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الهوايات وفوائدها، وفي إثراء تجربة الهواة وتوجيه جهود التطوير نحو تحسين الخدمات المقدمة لهم.

البوابة الوطنية للهوايات "هاوي"

وقالت بوابة “هاوي” أنها نجحت في جذب 440 ألفًا، من عدد زوار المعارض خلال رحلات “هاوي” التعريفية في 30 مدينة ومحافظة حول المملكة، وسجلت 678 نادي هواة في البوابة بنسبة 215%، إضافة إلى 571 فعالية مقامة من قبل الأندية، فيما بلغت أعداد المرافق 800 مرفق حول المملكة.

وتابعت البوابة أن عدد المسجلين على البوابة في 2023، وصل لــ 33 ألف عضو، إضافة لتحقيق وصول على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بلغ 27 مليونًا.

وأضاف مدير عام قطاع تنمية الهوايات في مركز برنامج جودة الحياة طارق بن عدنان الغرابي، أن تحقيق هذا النمو يعكس التفاعل الإيجابي مع “هاوي” ويبرهن على الحاجة المُلّحة لمثل هذه البيئة المبتكرة والمحفزة لدى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في المملكة لاستكشاف وتطوير هواياتهم.

وأكد الغرابي سنستمر في “هاوي” بدعم وتمكين احتياجات الهواة وأنديتهم بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة.

وكشفت إدارة البوابة الوطنية للهوايات بتاريخ 14 ديسمبر الأخير عن إطلاق تطبيق “هاوي” الجديد بحزمة خدمات مطورة وجديدة مُقدمة للهواة من مواطنين ومقيمين في جميع مدن ومحافظات المملكة، ضمن حملة “عندك هواية.. عندنا تطبيق” التي تستمر حتى منتصف فبراير 2024م، بهدف مساعدة الأشخاص على اكتشاف هواياتهم الشخصية إلى جانب تسهيل وتمكين ممارستهم لهواياتهم؛ التي تعبّر عنهم بمختلف شرائحهم العمرية، باعتبار أن اكتشاف الهواية وتحديدها عامل ضروري يسبق ممارستها.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج جودة الحياة قد أسس البوابة الوطنية للهوايات ” هاوي” في شهر أكتوبر من عام 2022م و تجمع 12 جهة حكومية تحت مظلة واحدة لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات من خلال تطبيق “هاوي” المتوفر مجاناً للأجهزة الذكية عبر متجر التطبيقات (App Store) ومتجر (Google Play).