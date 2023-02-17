قرار من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز اليوم

قام صاحب السمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز بإصدار قرار اليوم بتعيين يوسف بن عبد الله البنيان كرئيس لمجلس الإدارة ببنك المنشآت المتوسطة والصغيرة، وفور صدور القرار تقدم البنيان لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بخالص شكره وتقديره على هذه الثقة.

تفاصيل قرار الأمير محمد بن سلمان

كما ثمن الأستاذ يوسف بن عبد الله البنيان دعم الأمير محمد بن سلمان لهذا القطاع الهام، وهو قطاع المنشآت المتوسطة والمنشآت الصغيرة، وذلك للعمل على تحقيق الإستقرار المالي بهذا القطاع الهام في الدولة، والذي يعد ركيزة أساسية لتنمية اقتصاد الممملكة العربية السعودية وتحقيق رؤية 2023.

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كما تقدم البنيان بشكره لرئيس مجلس الإدارة السابق الأستاذ محمد بن مزيد التويجري، وذلك على جهوده السابقة ودعمه للبنك خلال فترة تأسيسه.

ويذكر أن البنيان شغل العديد من المناصب، والتي من أهمها ما يلي.