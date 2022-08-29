هام بشأن رقم الضمان الاجتماعي للجوال المسجل في أبشر لعدم إيقاف إجراءات صرف الدعم 1444
أكدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية على ضرورة أن يكون رقم الجوال المسجل في الضمان الاجتماعي هو الرقم المسجل في حساب المستفيد على منصة أبشر، وذلك لضمان عدم إيقاف إجراءات صرف الدعم، وذلك بعد أن قام أحد المستفيدين من الدعم بطرح سؤال على تويتر.
رقم الضمان الاجتماعي للجوال مسجل في أبشر
لقد قام أحد المستفيدين من دعم الضمان الاجتماعي بتوضيح أنه يواجه مشكلة في الدخول على حساب الضمان الاجتماعي الخاص به، حيث أنه حاول تحديث رقم الجوال ولكن عند إضافة الرقم الجديد يظهر له أن الرقم الخاص به لدى حساب آخر، ولقد جاء الرد على ضرورة أن يكون رقم الجوال الذي قام المستفيد بالتسجيل به في حساب الضمان الاجتماعي مطابق للرقم الذي قد قام بالتسجيل به في منصة أبشر.
شروط الضمان الاجتماعي الجديد
لقد تم تطوير نظام الضمان الاجتماعي ليصبح الضمان الجديد بدلًا من الضمان الاجتماعي القديم فلقد كان الهدف من ذلك أن يتم زيادة عدد الفئات المستفيدة من دعم الضمان الاجتماعي، ولقد تم تحديث شروط الضمان الاجتماعي المطور، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
- يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية.
- كما يجب الإقامة بالكامل في السعودية.
- مع استثناء السيدة الغير سعودية المتزوجة من زوج سعودي – والمطلقة أو الأرملة الغير سعودية المتزوجة من زوج سعودي – وكذلك أبناء السيدة المطلقة أو الأرملة من زوج غير سعودي – الأيتام – والاشخاص ذوي الإعاقة).
- الحاصلين على دخل أقل من القيمة المحددة من قبل الموارد البشرية وهي 1100 ريال سعودي إلى عائل الأسرة و 550 ريال سعودي إلى التابع.
- أن يلتزم المتقدم بمختلف برامج الصحة والتعليم والتدريب التي يقرها البرنامج.
- لا يجب أن يكون لدى المتقدم أصول أو ممتلكات.
- كذلك لا يجب أن يكون مقيم في أحد دور الإيواء بالسعودية.
- إذا كان المتقدم للحصول على الدعم يقدم لأكثر من أسرة فإن كل أسرة يتم تقديم الدعم لها بمفردها.