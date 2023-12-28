هاشتاج “الضمان الاجتماعي” يتصدر التريند في المملكة العربية السعودية

تصدر هاشتاج “الضمان الاجتماعي” قائمة التريند على محرك البحث الشهير “جوجل” في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث زادت أعداد البحث من قبل المواطنين السعوديين الذين يريدون معرفة المزيد من المعلومات حول موعد صرف الضمان الاجتماعي وشروط الاستحقاق ومعلومات أخرى ذات صلة.

شعار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعي بالسعودية - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وبدأت النقاشات حول الضمان الاجتماعي بين المغردين، وأحد المواطنين أثار استفسارًا حول إجراءات العودة بعد فصله، حيث صرّح قائلًا: “كنت مؤهلًا للانضمام إلى الضمان الاجتماعي في السابق ولكن تم فصلي بسبب تغيير مهنتي. قدمت اعتراضًا على هذا القرار ولكن لم يتم قبوله. الآن أرغب في إلغاء تسجيلي وتقديم طلب جديد. لم يتم صرف أي دفعات لي منذ 3 أشهر، هل سيتم صرف المبالغ التي كانت مستحقة لي سابقًا؟”

وسأل مواطن آخر: “تلقيت رسالة تفيد بأنني غير مؤهل ولن يتم صرف أي دفعة من الضمان الاجتماعي المطور في يناير. كم يجب أن أنتظر قبل سداد الإيجار وفقًا لنظام الإيجار دون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على العقد؟”