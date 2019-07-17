“هارون كمارا” لاعب جديد في “الإتحاد السعودي” والعميد يهديه بسيارة “بنتلي”

“كمارا” لاعب من مواليد “المملكة العربية السعودية” أصبح نجماً مؤثرا في سماء “الكرة السعودية” وخاصة بطولة دوري المحترفين السعودي وقد إنطلق النجم “كمارا” من نادي القادسية السعودي ليسطع في ليلة وضحاها يصبح من أقوى المهاجمين وانجذبت له جميع الأندية الكبيرة في المملكة ولكن فاز به نادي الإتحاد.

هدية “العميد” لـ “كمارا”

أهدى رئيس نادي “الاتحاد السعودي” “أنمار الحائلي” سيارة من “بنتلي” لـ “هارون كمارا” بعد أن تم التوقيع رسميًّا على عقد انضمامه للنادي، حيث وتنافس نادي الإتحاد مع نادي الهلال لإنضمام “كمارا” وكان مدة العقد خمس مواسم.

إنطلاق النجم “كمارا”

لقد لعب “كمارا” الذي بلغ من العمر 21 عاماً ثلاثون مباراة للمحترفين مع نادي القادسية وقد سجل سبعة أهداف، وسجل “هارون كمارا” الرقم القياسي في “الدوري السعودي” وأصبح مركز الأنظار بشكل كبير وواضح، وبالتالي فقد تمسكت إدارة نادي الإتحاد برئاسة “أنمار الحائلي” مع “كمارا” لتعويض النقص الواضح في تشكيل الفريق بعد غياب “فهد المولد” بعد أن عوقب بالإيقاف بعد تناوله عقاقير منشطة.

حياة اللاعب “كمارا”

بدأت حياة “كمارا” بحياة طفولة صعبة وذلك بعد أن لقى والديه حتفهما في حادث مروع على طريق العودة من المملكة بعد تأدية العمرة ولكن العناية الربانية أخرجته من هذا الحادث الأليم وحافظت على حياته، ومع الفرص النادرة إستطاع “كمارا” بسبب هوايته في كرة القدم أن ينضم مع الكثير من اللاعبين في المنتخب السعودي الأولمبي فأثبت جدارته وتفوقه فكيفما تقول الحكمة “يأتي الإبداع من رحم المعاناة”.