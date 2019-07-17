نيوم | هنا رابط التسجيل بالشركة وشروط الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف والأوراق والمستندات المطلوبة

شروط الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، أوضحها الموقع الخاص لشركة نيوم خلال المرحلة الأولى من برنامجها الذي يستهدف بشكل كبير مواطني منطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين عن الشروط العامة والخاصة ببرنامج “بعثة نيوم”، حيث يهدف هذا البرنامج لاستقطاب الكفاءات وذات القدرات العالية المتفوقة من أفراد المنطقة حتى يكونوا جزءًا من مشروع نيوم الذي سيشهد انطلاقة قوية على مستوى العالم، وسيتم ابتعاث الطلاب والطالبات الذين سيتم قبولهم بالبرنامج إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف دراسة تخصصات الأثار والتراث، والسياحة،والضيافة، وتعد هذه التخصصات هي الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الأولى من مشروع “نيوم”، وخلال المراحل القادمة سيتم اضافة المزيد من التخصصات في المجالات الأخرى ويأتي ذلك مع تطور احتياجات وسير العمل في المشرع.

رابط التسجيل في شركة نيوم للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف

وأعلنت شركة نيوم عن فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، حيث يستمر التسجيل في البرنامج لمدة شهر من انطلاقه، ويمكن للطلاب الآن سرعة التسجيل في الإنضمام عبر موقع “نيوم neom“، والذي بدأ منذ أمس الثلاثاء الموافق 16 يوليو الجاري، فيما يجري بعد ذلك إعلان أسماء جميع الطلاب الذي تم الموافقة على انضمامهم للبرنامج.

شروط الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لشركة نيوم

أن يكون المرشح قد تخرج من إحدى المدارس الثانوية التابعة لمنطقة نيوم، أو مدينتي، أو ضباء، أو منطقة حقل؛ كما أن الأولوية في الاختيار ستكون لسكان نيوم.

نيوم، أو مدينتي، أو ضباء، أو منطقة حقل؛ كما أن الأولوية في الاختيار ستكون لسكان نيوم. أن يكون عمر المتقدم من سن 18 سنة ولا يزيد عن 22 عامًا.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات العلمية والمهنية والمقابلات الشخصية.

أن يجتاز البرنامج الإعدادي ما قبل الابتعاث.

ألا يكون المتقدم يعمل في أي وظيفة حكومية.

أن يكون المتقدم متفرغ تمامًا وإقامته في بلد الابتعاث

أن يكون قد أنهى الثانوية العامة “قسم العلوم الطبيعية” بتقدير ممتاز، بمعدل تراكمي لا يقل عن 90% أو ما يعادلها.

أن يكون قد حصل على شهادة التخرج والسجل الأكاديمي لنظام المقررات.

ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاث سنوات، حيث لا يقبل من تخرج قبل عام 1438/1437 هـ.

أن تكون شهادة المعادلة من جهة الاختصاص إذا كانت صادرة من مؤسسة خارج المملكة.

الحصول على درجة لا تقل عن 75% في اختباري القدرات والتحصيلي في لغتهم الإنجليزية والعربية.

أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة فقط.

أن تنطبق على المتقدم لوائح وزارة التعليم العامة للابتعاث.

ألا يكون قد سبق للمتقدم الحصول على بعثة في الدرجة نفسها.

ألا يكون المتقدم حاصلًا على الدرجة العلمية التي سيتقدم عليها من المملكة العربية السعودية أو خارجها.

المستندات والأوراق المطلوبة للتسجيل في الابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف لشركة نيوم

صورة بطاقة الهوية الوطنية للطالب. صورة جواز سفر ساري المفعول. صورة من شهادة الثانوية العامة. نتيجة الفحص الطبي من مستشفى حكومي.

شركة نيوم neom