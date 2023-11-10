نيوم تفتتح أول مكتب دولي لها في واحدة من أهم مدن أوروبا

افتتحت شركة نيوم مكتبها الدولي الأول في لندن بالمملكة المتحدة، والذي سيمثل قاعدة لدعم أعمال نيوم في المملكة المتحدة وكافة أنحاء أوروبا، إلى جانب تأسيس علاقات مثمرة جديدة مع المستثمرين والشركات والجهات ذات العلاقة.

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وحضر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز حفل الافتتاح الرسمي ونائب رئيس وزراء المملكة المتحدة أوليفر دودن، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، والذين ألقوا كلمات بهذه المناسبة أمام شركاء نيوم الاستراتيجيين والحضور.

أهمية شركة نيوم

قال الأمير خالد بن سلطان: “يتيح افتتاح مكتب “نيوم” في لندن منصة للتأكيد على أهمية هذا المشروع على المستوى العالمي، للمؤسسات و المستثمرين و المبتكرين في المملكة المتحدة الذين يشاركون “نيوم” رؤيتها المتشكلة في تغيير أسلوب المعيشة والعمل حول العالم، كما يأتي في إطار الإيمان بالدور المهم الذي سوف تؤديه المملكة المتحدة وقادة الاستثمار في دعم جهود نيوم لتسريع التقدم البشري وتأمين مستقبل جديد ومستدام للجميع”.

أوليفر دودن قال هذه الخطوة حدثاً مهماً لتقوية العلاقة بين “نيوم” والمنظومة المالية والتقنية في لندن، وتوسيع مجالات الشراكة في إدارة المشاريع والتصميم، مما يشارك في نمو الاستثمارات في كافة أنحاء المملكة المتحدة.

كما قال المهندس النصر: “نحن نؤمن بأهمية توسيع انتشارنا الدولي، وتعزيز التعاون مع ألمع العقول في العالم لحل التحديات الأكثر إلحاحاً، ومن هذا المنطلق يأتي اختيار لندن لافتتاح أول مكتب دولي في إطار ترسيخ وجودنا في المملكة المتحدة، والقارة الأوروبية عموماً, فبعد أن عززت نيوم، خلال الأعوام الماضية، استثماراتها الناجحة وشراكاتها المثمرة مع شركات المملكة المتحدة وأوروبا، فإننا نعتزم عن طريق المكتب استكشاف المزيد من فرص التعاون المشترك، والترويج لما تملكه نيوم من مقومات وفرص استثمارية فريدة”.

إسهامات المكتب الجديد

ويشكل افتتاح المكتب، الذي يقع في دار تشانسري في المنطقة الوسطى من هولبورن، خطوة مهمة ورئيسة في جهود نيوم من أجل توسيع وتمكين حضورها الدولي، بعد أن تم عقد الكثير من الشراكات الناجحة بين نيوم والكثير من الجهات في المملكة المتحدة وعدد من دول أوروبا، حيث من المتوقع أن يشارك المكتب الجديد في تحديد المزيد من فرص التعاون مستقبلاً، وتعزيز العلاقات القائمة، بما يشارك في تسريع جهود نيوم لمواجهة التحديات العالمية، من خلال رؤيتها لتحقيق مثالية العيش والعمل والاستدامة.

عبدالله الهزاني سيتولى منصب الرئيس التنفيذي لمكتب نيوم الجديد في أوروبا، بعد انتقاله من منصبه كمدير تنفيذي في أوكساچون، مدينة الصناعات النظيفة والمتقدمة في نيوم، كما عمل الهزاني، قبل ذلك، مديراً تنفيذياً في صندوق نيوم للاستثمار، الذراع الاستثماري الإستراتيجي لنيوم.