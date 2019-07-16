ابتعاث نيوم مشروع توظيفي جديد يضع مجموعة من الشروط للقبول فيه

طرحت الحكومة السعودية أمس برنامج ابتعاث نيوم لتوظيف السعوديين في المشروع الكبير الذي تم تدشينه في عام 2018، حيث حددت مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين، منها أن يكون سعودي الجنسية وحاصل على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها، ويتراوح عمره ما بين 18 و 22 عام، وإذا كان من الحاصلين على المؤهل من خارج البلاد، يجب أن يحمل معادلة لتلك الشهادة وكذلك يحصل على 75% من نتيجة الاختبارات التحصليلة والقدرات، ولمعرفة جميع الشروط والأوراق المطلوبة يمكنكم الإطلاع على موضوع شروط مشروع ابتعاث نيوم.

دشن مشروع نيوم برنامج توظيفي فريد من نوعه يستهدف أبناء منطقة العمل التي بدأ فيها الحلم السعودي الكبير، بانشاء ذلك المشروع الأكثر طموحًا على مستوى العالم كما وصفه الكثيرون، والذي يهدف إلى بناء مدينة متكاملة تمتد ما بين ثلاث دول هي المملكة والأردن ومصر، ليكون مكانًا لاستضافة الاسثمارات المحلية والعالمية في العديد من المجالات السياحية والتجارية والصناعية، وقد أطلق ذلك المشروع الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي في 24 أكتوبر 2018، والمتوافق مع 4 صفر 1439 هجرية، وقام بدعمه بمبلغ قدره 500 مليار دولار من صندوق الاستثمارات السعودي.

برنامج ابتعاث نيوم التوظيفي

يهدف إلى استقطاب أصحاب الكفاءات من أبناء المنطقة المُقام عليها المشروع في المملكة، ثم ابتعاثهم إلى الخارج للتعليم واكتساب الخبرات في مجال السياحة والضيافة والتراث والآثار، ومن ثم عودتهم مرة أخرى لتوظيفهم في مشروع ابتعاث نيوم لرفع مستوى وكفاءة العمل به، وأيضًا لتدريب آخرين حيث أن المجال للتوظيف سوف يظل مفتوحًا أمام الجميع حتى الانتهاء من هذا الحلم السعودي العربي الضخم، وجدير بالذكر أن المبتعثين سوف يسافرون إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتلقي الخبرات اللازمة وسوف يكونوا من الجنسين الذكور والإناث.

هذا وتُعد هذه هي المرحلة الأولى من برنامج التوظيف هذا، والذي يشمل هذه التخصصات فقط، بينما سوف تشهد المراحل المقبلة تخصصات أخرى سوف يتم الاعلان عنها تباعًا، ويمكن لراغبي التقدم لهذه الوظائف زيارة رابط التقديم والتسجيل عبر الموقع الالكتروني للمشروع، والذي سوف يستمر لمدة شهر بدءًا من اليوم الثلاثاء 16 يوليو وبعدها سوف يتم اختيار المنضمين للسفر.