“نيابة عن خادم الحرمين”.. الأمير محمد بن سلمان يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح الدورة الـ 8 لمجلس الشورى

سيقوم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بإلقاء خطاب الملك لافتتاح السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، نيابةً عن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - مصدر الصورة: CNN

تم التأكيد على ذلك في تصريح صحفي من رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي أعرب عن اعتزازه ومسؤولي المجلس وأعضائه ومنسوبيه بهذه المناسبة السنوية التي يتشرف فيها المجلس بالاستماع إلى الخطاب الملكي، وأكد أن مجلس الشورى يتطلع إلى الاستماع إلى الخطاب الملكي الذي يُعد مرجعاً لأعماله.

الجدير بالذكر أن مجلس الشورى السعودي تأسس في عهد الملك عبد العزيز آل سعود، بعد إعلان توحيد المملكة العربية السعودية وإصدار أوامر بإعلان اسم المملكة العربية السعودية.

وتنص التعليمات الأساسية للمجلس على استخدام مبدأ الشورى كأسلوب للنصح لولي الأمر، حيث لا يمتلك المجلس أي سلطات فعلية، بل يقدم توصيات قد تعتمد من قبل مجلس الوزراء برئاسة الملك.

هذه التعليمات الأساسية اعتمدت الشريعة الإسلامية كدستور ومنهج لجميع الأعمال والأفعال، مع استبعاد كل ما يتعارض مع القرآن والسنة.

منذ بدايتها، أصبحت الشورى سمة بارزة، بمبادرة من الملك عبد العزيز، بهدف المساهمة في تشريع القوانين وتنظيم أعمال الدولة. ويشبه مجلس الشورى في السعودية البرلمان في الدول الأخرى أو مجلس العموم.