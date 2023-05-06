نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير تركي يحضر حفل الاستقبال لتتويج الملك تشارلز الثالث في قصر باكنغهام

شارك مساء الجمعة، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين، جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في حفل الاستقبال الذي أعده جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، لأصحاب الفخامة، قادة وممثلي الدول والحكومات المشاركين في حفل التتويج بتاج المملكة المتحدة في قصر باكنغهام، وكان برفقة سموه، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز.

ونقل سمو الأمير تركي، تحيات، ومباركات وتهنئة خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، ورئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله تعالى- بهذه المناسبة الكريمة، والتي توج فيه جلالة الملك تشارلز الثالث، ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا وإيرلندا الشمالية، أمس الجمعة.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال الملك تشارلز الثالث#الإخبارية pic.twitter.com/wDA0Kid6cN — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 6, 2023

وأعرب جلالة الملك تشارلز الثالث عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولسمو الأمير تركي لحضور هذه المناسبة، وأشار جلالته إلى أن ذلك يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد يحضر حفل استقبال جلالة الملك تشارلز الثالث pic.twitter.com/c1pmibKeOF — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 5, 2023

وكان الأمير تركي بن محمد، قد وصل مساء الأربعاء 4 مايو 2023، إلى العاصمة الإنجليزية لندن، وسوف تقام مراسم التتويج في كنيسة وستمنستر اليوم السبت، الموافق 6 مايو 2023، ليكون الملك تشارلز وزوجته الملكة القرينة كاميلا، هو الملك الأربعين الذي يتوج منذ عام 1066، وستكون الاحتفالات، إحياء لتقاليد تعود إلى أكثر من ألف عام.