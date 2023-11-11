ننشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء بتحديث (62) مواصفة قياسية سعودية

أقر مجلس الوزراء السعودي مؤخراً، ووافق على تحديث (62) مواصفة قياسية سعودية، ونشرت صحيفة «أم القرى» تفاصيل تلك الموافقة، والتي جاءت كالتالي:

صورة- المصدر: الحساب الرسمي على إكس

أولاً: إنه بناء على ما جاء في الفقرة رقم (4) من المادة رقم (9) من تنظيم الهيئة المعنية بهذه المواصفات القياسية، والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «216» وبتاريخ 14/ 6/ 1431 هـ، والتي تقضي بأن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ومن ذلك اعتماد المواصفات القياسية السعودية في شكلها النهائي والطريقة التي سيتم تطبيقها وفقا لها.

إنه بناء على ما جاء في الفقرة رقم (4) من المادة رقم (9) من تنظيم الهيئة المعنية بهذه المواصفات القياسية، والصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «216» وبتاريخ 14/ 6/ 1431 هـ، والتي تقضي بأن المجلس هو السلطة المختصة بإدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، ومن ذلك اعتماد المواصفات القياسية السعودية في شكلها النهائي والطريقة التي سيتم تطبيقها وفقا لها. ثانياً: وتقول الفقرة (1) من المادة الرابعة من تنظيم الهيئة “نشر المواصفات القياسية التي تعتمدها بالطرق التي تراها، ولا تعد نافذة إلا بعد الإعلان عنها في الجريدة الرسمية”، وإنه بعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 149، وتاريخ 15/ 3/ 1436، والذي يقضي بتفويض محافظ الهيئة بأن يعتمد تحديث اللوائح الفنية/ المواصفات القياسية المتبناة عن المراجع الدولية، وإدراج أحدث تعديل في الدليل الإلكتروني الحديد للمواصفات.

ووفقا لما سبق، فإنه قد صدر قرار محافظ الهيئة رقم (064) وتاريخ 24/ 3/ 1445 هـ والذي يشمل الموافقة على تحديث (62) مواصفة قياسية سعودية تم تبنيها بلغتها عن المواصفات الدولية والأمريكية، وهي كما يلي:

عدد (35) مواصفة قياسية تم تبنيها عن المنظمة الدولية للتقييس (ISO).

عدد (20) مواصفة قياسية تم تبنيها عن المواصفات القياسية للهيئة الدولية الكهروتقنية (IEC).

(6) مواصفات قياسية تم تبنيها عن الجمعية الأمريكية للاختبار والمواد (ASTM).

(1) مواصفة قياسية تم تبنيها من قبل المواصفات القياسية (UL).

وعلى الرابط التالي توجد التحديثات المذكورة.

(رابط PDF تحديث ٦٢ مواصفة قياسية سعودية)