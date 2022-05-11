للمواطن والمقيم تمويل وطني الراجحي في 30 دقيقة وسداد علي 60 شهر

يعتبر بنك الراجحي واحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين والمقيمين ووجود فترات سداد ميسرة بالإضافة إلى العديد من الخصائص المميزة للأفراد مثل السرعة في الاستفادة من خدمات الراجحي، ويعتبر تمويل وطني الراجحي واحد من التمويلات المهمة حيث إنه توافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتوافق مع متغيرات السوق بالإضافة إلى أن فترة السداد تصل إلى 60 شهر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الحصول على تمويل وطني الراجحي والشروط المطلوبة.

تمويل وطني الراجحي

يتميز تمويل وطني الراجحي أنه يمكن الاستفادة منه للمقيم والمواطن.

يتم تسديد التمويل علي فترة سداد تصل إلى 60 شهر.

يتوافق تمويل وطني الراجحي مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم اختبار كل المبادرات المقدمة من بنك الراجحي من بحث الهيئة الرسمية لبنك الراجحي ويتم الموافقة عليها.

يمكن الحصول على تمويل وطني الروحي من خلال الموقع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للبنك.

شروط الحصول على تمويل وطني الراجحي

هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل وطني الراجحي وتتلخص في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو من المقيمين داخل حدود المملكة العربية السعودية.

في حالة أن المتقدم للحصول على تمويل وطني الراجحي يجب أم لا يقل الدخل الشهري عن 1800 ريال سعودي.

في حالة أن المتقدم يعمل في إحدى وظائف القطاع الحكومي يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 2000 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل الراتب الشهري للفرد المتقدم قيمة 5 آلاف ريال سعودي.

خطوات التقديم على تمويل وطني الراجحي

للحصول على تمويل وطني الراجحي يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي من خلال الرابط التالي: https://www.alrajhibank.com.sa/

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة والتقديم على تمويل وطني الراجحي.

إدخال البيانات الخاصة بنموذج الطلب.

تحديد الجنسية وإدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.

تسجيل الجنسية والقطاع المهني للمتقدم والقطاع الفرعي.

تحديد المبلغ المراد الحصول عليه وطريقة السداد.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم.

المستندات المطلوبة للحصول على تمويل وطني الراجحي

يجب توفر الأوراق التالية للحصول على تمويل وطني الراجحي: