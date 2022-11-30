عاجل..نقص رواتب الضمان القديم عند الإنتقال للمطور 500 ريال في هذه الحالة

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن أنه يوم غد الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022 سيتم صرف رواتب الضمان لاجتماعي لجميع المستقيدين القدامى والجدد، كما أعلنت أيضا أنه سيتم صرف مبلغ الحقيبة المدرسية والبالغ 80 ريال سعودي لمستفيدي الضمان الذين لهم تابعين بالمراحل التعليمية المختلفة، كما نبهت أن هذا الراتب هو الأخير بالنسبة لمستفيدي الضمان القديم، وآخر ما جاءت به هو الإعلان عن نقص رواتب الضمان القديم للمستفيدين في حين انتقالهم للضمان الجديد وذلك في حالة، تابعونا لمعرفة تفاصيل الخبر.

خطوات الانتقال من الضمان القديم للمطور

أعلنت وزارة الموارد عبر حسابها الرسمي عن سحب تأدية الضمان المطور لهذا الشهر مع العلم أن هذا الراتب هو الأخير لجميع مستفيدي الضمان القديم الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم، كما بينت طريق تحديث البيانات للانتقالثم أضف بياناتك الشخصية في الحقول المخصصة لها.

من الضمان القديم للمطور كما يلي:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الإلكتروني.

بعد ذلك سجل دخول من خلال كتابة اسمك ورقم هاتفك.

اختر منصة النفاذ الوطني، ثم اضغط تسجيل دخول.

تأكد من صحة البيانات التي أدخلتها.

ثم اضغط إرسال. بعد ذلك يرسل لك البرنامج رسالة بقبول طلب الانتقال.

قنوات التواصل مع وزارة الموارد

طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العديد من الطرق للتواصل معها لحل مشاكل المستفدين من برامج الدعم المختلفة وذلك كما يلي:

قم بالذهاب إلى أحد فروع مؤسسة الموارد البشرية.

كم يمكن الاتصال على رقم خدمة العملاء 19911.

أو التواصل من خلال الاتصال على رقم 920020301.

كما يتم استقبال الشكاوى من خلال التواصل عبر البريد الإلكتروني وهو info@hrsd.gov.sa.

أسباب نقص رواتب الضمان القديم عند الانتقال للمطور

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية عن أن هناك بعض المنتقلين من الضمان القديم للمطور سيتم نقص رواتبهم وليس زيادتها وذلك بسبب أن المستفيد عنده أخطاء في إدخال بيانات الضمان ومن الضروري مراجعة التحديث الذي قام به، ومثال على ذلك أن الفرد المستقل إذا كان يحصل على 2000 ريال في الضمان القديم سيحصل في الجديد على 1500 ريال فقط، ولذلك يجب مراجعة البيانات لتجنب نقص الراتب، كما بين أيضاً الحالات التي تسبب وقف راتب الضمان أيضا كما يلي: