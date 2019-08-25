نظام نور يُعلن عن بداية التسجيل للعام الدراسي 1441 هجرياً

نظام نور أكدت وزارة التعليم أن نظام نور يعمل بشكل جيد ولا يتعرض لعطل فني، كما أكدت وزارة التعليم أن التسجيل في نظام نور يبدأ من اليوم وفق الضوابط والقوانين واللوائح المحددة، كما أعلنت المتحدثة باسم نظام نور ابتسام الشهري انه تم عمل استعداد في جميع المناطق التعليمية عن كيفية الاستعداد من اجل تسجيل نظام نور، وتسجيل الأطفال المستجدين والأطفال المنقولين إلى مدارس الطفولة المبكرة للعام الدراسي 1441.

نظام نور

ويبدأ التسجيل من يوم الأحد الموافق 1-9-2019م. من اجل تيسيرهم لقبولهم وانتظامهم في مدارس الطفولة المبكرة، كما أعلنت الوزارة منذ فترة قليلة عن بداية تسجيل رياض الأطفال والطلاب والطالبات المنقولين خلال الصفوف الأولي وذلك في عدد 1460 مدرسة عبر نور. وفي خلال هذا المقال عبر موقع نجوم مصرية يمكنكم معرفة كيفية التسجيل في نظام نور ويمكنكم الحصول علي كل الشروط التي يجب توافرها في الأطفال في مرحلة رياض الأطفال حتي يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس التعليمية داخل المملكة العربية السعودية وفق الإطار الجغرافي وقرب المكان حسب الاختيار المناسب لكم وحسب عدد المدرسة وموافقة القائد.

تسجيل نظام نور 1441

من اجل التسجيل في نظام نور يجب دخول موقع نظام نور. عمل تسجيل ولي أمر جديد وطالب جديد. اختيار المرحلة التعليمية الصف الأول الابتدائي. تفعيل الحساب عند طريق إدخال رقم الجوال الخاص بكم. الدخول إلى نظام نور برقم السجل المدني وكتابة بيانات الطالب كاملة. مراجعة بيانات الطالب كاملة والتعهد بصحتها.

شروط تسجيل رياض الأطفال

بالنسبة لكل الطلاب الذين أتموا سن الست سنوات هم من لهم الأحقية في الالتحاق بالصف الأول الابتدائي. علي أن يكونوا قد أتموا السن في بداية عام 1440 أو اقل من ذلك ب90 يوما فقط. أو اقل من ست سنوات بحد اقصي 180 يوم علي أن تتأكد المدرسة وقائد المدرسة من ذلك علي أن تتوافر بعض المعايير منها. وجود شهادة من رياض الأطفال تثبت التحاق الطالب بها لمدة عام دراسي كامل علي الأقل. توافر الشهادة التي تثبت حصول الطالب علي المهارات النمائية المهمة خلال روضة الأطفال. وجود توصية من معلمة رياض الأطفال تفيد بالتحاقه بالصف الأول الابتدائي للعام الحالي.

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