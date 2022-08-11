وقد وضحت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن تقديم اعتراضات على حركة النقل الداخلي من خلال موقع نظام نور، ويكون ذلك بعد الاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين 1444 يقوم الشخص بتقديم اعتراض على النتائج وإدخال سبب الاعتراض وكتابة البيانات الخاصة بهم ثم إرسال الاعتراض، وقد وضحت الوزارة بأنه سيتم فتح باب تقديم الاعتراضات بداية من الغد الجمعة الموافق 12 أغسطس 2022 ولمدة ثلاثة أيام فقط.