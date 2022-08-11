قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وأكدت بأنه سوف يتم الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي من خلال موقع نظام نور، ويمكن الاستفسار عن حركة النقل الداخلي من خلال هذا موقع نظام نور للمعلمين والمعلمات، وذلك لأنه يعد من أهم الأنظمة التعليمية الإلكترونية التي تساعد المعلم والطالب وولي الأمر في العديد من الأمور التعليمية مثل نتائج الطلاب وتسجيل الطلاب الجدد وكذلك متابعة مستوى الطلاب.

موعد نتائج حركة النقل الداخلي 1444

حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح موعد الإعلان عن نتائج حركة النقل الداخلي للمعلمين، ويكون ذلك اليوم الخميس الموافق يوم 11 أغسطس 2022، والموافق يوم 13 محرم 1444 ه‍، وأكدت الوزارة بأنه يتم القيام على الفور باستلام طلبات الاعتراض في نفس يوم النتيجة يوم الخميس حتى يوم السبت 13 أغسطس 2022 الموافق 15 محرم 1444 وسوف يتم تنفيذ حركة النقل رسميا بداية من يوم الأحد 14 أغسطس 2022 الموافق 16 محرم 1444.

رابط الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي نظام نور 1444

حيث قامت وزارة التعليم السعودية بتوضيح رابط الاستعلام عن نتائج النقل الداخلي للمعلمين، وأكدت بأن النتائج سوف يتم رفعها عبر موقع نظام نور الإلكتروني، ويمكن الوصول إليها من خلال رابط رسمي لنظام نور 1444 باتباع الخطوات التالية:

يجب عليك الدخول على موقع نظام نور. ثم قم بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور. يجب عليك كتابة الرمز المائي الظاهر أمامك. ثم قم بتحديد رمز شؤون المعلمين من القائمة. ثم حدد حركة النقل. اضغط على نتائج حركة النقل الداخلية. قم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح. ثم انقر فوق الزر عرض النتائج. الآن يتم عرض النتائج.

اعتراضات نتائج حركة النقل الداخلي 1444