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تعليم مكة يعلن فتح نظام نور لحركة النقل الداخلي 1444

معتز العايش

أعلنت إدارة تعليم مكة في بيان نشرته على موقعها الرسمي عن باب التسجيل والقبول في نظام نور لحركة النقل الداخلي لعام 1444، وأوضحت الإدارة أن التسجيل سيستمر لمدة سبعة أيام حيث يبدأ يوم الاثنين الموافق ل24 يوليو 2022 وينتهي يوم الاثنين 31 يوليو 2022م.

وزارة التعليم نظام نور

إعلان التسجيل في نظام نور

الجدول الزمني الخاص بالنظام:

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كشفت إدارة التعليم أن نتيجة النقل الداخلي على نظام نور سيتم الإعلان عنها يوم 11 من أغسطس 2022 لافتة كذلك أن إلى أن فترة الاعتراض على نتائج نظام النقل الداخلي ستكون بين 11 أغسطس 2022 وتنتهي في 13 أغسطس 2022.

فترة التسجيل في نظام نور

وأكدت أن اعتماد نتيجة النقل الداخلي ستكون يوم 14 أغسطس 2022، موضحة بعد ذلك أن بدء نقل الطلاب والطالبات خارجيا وداخليا ستكون اعتبار من عودة المعلمين والمعلمات.

إحصائيات نظام نور

نقل معلمي المدارس المغلقة:

أشارت إدارة تعليم مكة إلى بعض الأمور غاية في الأهمية أبرزها نقل المعلمين في المدارس المغلقة بسبب قلة العدد في حركة النقل الداخلي أو الطفولة المبكرة وهي أنه تم إدراج جميع شرائح القطاع لجميع المعلمين والمعلمات في المدارس المغلقة، وسيجدونها موجودة في حساباتهم في نظام نور.

وأضافت أنه يتاح للمعلمين في المدارس المغلقة تسجيل ما يريدون في رغبات المدارس حتى 20 رغبة كاملة بكتابة اسم المدرسة فقط كذلك يتاح لهم ترتيب جميع شرائح القطاع وفق رغبتهم وعدم الاكتفاء بترتيب عدد محدد منها، مع الحرص على التأكد من الترتيب النهائي للرغبات بدقة.

تسجيل المعلمين في نظام نور

التسجيل في جميع المدارس:

وحثت إدارة تعليم مكة المعلمين على تسجيل رغبات النقل في جميع المدارس والمراحل الدراسية الممكنة من مدارس المتوسطات والثانويات ولا يكتفي بتسجيل مدارس ابتدائية فقط، موضحة أن البرنامج سيسد احتياج المرحلة المتوسطة والثانوية أولًا وفق مرحلة مؤهل المعلم في البكالوريوس وقانون الحركة.

تسجيل المعلمين في نظام نور

معتز العايش

السلام عليكم انا معتز من الجزائر طالب في جامعة قسنطينة ادرس الرياضيات و الاعلام الالي لدي خبرات متعددة في مجال التقنية و كذلك التصميم و التسويق


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