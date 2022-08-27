نظام نور “تسجيل طالب زائر” في التعليم الحكومي والخاص بالمملكة للعام الدراسي 1444

يعمل رابط نظام نور علي تقديم العديد من الخِدْمَات، التي من أبرزها تمكين أولياء الأمور من التسجيل لأبنائهم الذين يحملون جنسيات عربية أخري ويقيمون بالسعودية، وعن كيفية تسجيل الطالب الزائر عبر موقع نور الإلكتروني التابع لوزارة التعليم السُّعُودية، ولقد أكدت الوزارة في بيان رسمي أنه يمكن للطلاب غير السعوديين الالتحاق بالتعليم الحكومي بالمملكة العربية السُّعُودية، كما أنه يمكنهم الالتحاق بالتعليم الخاص أيضا، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كيفية التقديم وتسجيل طالب زائر لكي يستطيع أن يبدأ دراسة في العام الدراسي الجديد 1444، مع توضيح أهم الشروط المطلوب توفرها.

خطوات تسجيل طالب زائر نظام نور 1444

نتابع معكم أهم الخطوات التي على ولي الأمر إتباعها لتسجيل طالب زائر في نظام نور 1444 بالسعودية لكي يلتحق بالتعليم الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السُّعُودية، وذلك بواسطة موقع نور الذي يقدم الخِدْمَات التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالسعودية، هي كالتالي:

أولا يتم الدخول والتسجيل على نظام نور الإلكتروني.

ثم يقوم ولي الأمر للطالب الزائر بالدخول على بوابة الاستمارة الموحدة، ويقوم بإدخال البيانات المطلوبة منه.

بعد ذلك يقوم ولي الأمر بإدخال البيانات ورفع الأوراق المطلوبة منه على الموقع.

ومن الأوراق أيضا صورة من ورقة الإقامة بالسعودية، صورة من هُوِيَّة الطالب الزائر.

في حالة إذا كان الطالب قد حصل على أي شهادات دراسية يقوم برفع نسخة من هذه الشهادات على موقع نور.

في النهاية بعد اكتمال إدخال البيانات والأوراق المطلوبة، يضغط المتقدم على أيقونة التسجيل.

الشروط المطلوبة للقبول في تسجيل طالب زائر

ولقد وضعت وزارة التعليم السُّعُودية عدة شروط يتم قَبُول الطلاب وفقًا لها، لذلك سوف نوضح لكم في النِّقَاط التالية أهم الشروط التي على الأشخاص الزائرين المقيمين في السُّعُودية مراعاتها لكي يتم قَبُول أبناءهم في نظام طالب زائر، وهي كالتالي: