نظام نور تسجيل رياض الأطفال و الطلاب الجدد للعام الجديد 1440 هجرياً

نظام نور تسجيل رياض الأطفال والطلاب والطالبات الجدد، الكثير من المواطنين السعوديين والوافدين يمكنهم الآن دخول نظام نور وتسجيل الأبناء قبل السنة الدراسية القادمة بكل سهولة كما يمكنهم تسجيل رياض الأطفال. يعمل برنامج نظام نور حاليا علي تطوير المنظومة التعليمية والتعليم كاملا من خلال تسهيل تسجيل نظام نور عن طريق أولياء الأمور لكافة الأبناء في إطار تطوير عملية الرؤية المستقبلية للمملكة. وفي خلال المقال سوف نتابع معكم خطوات تسجيل نظام نور بالسجل المدني.

نور

أولا دخول موقع نظام نور. الدخول علي تسجيل ولي أمر جديد وطالب جديد. اختيار المرحلة التعليمية الصف الأول الابتدائي. تفعيل الحساب عند طريق إدخال رقم الجوال الخاص بكم. الدخول إلى نظام نور برقم السجل المدني وكتابة بيانات الطالب كاملة. مراجعة بيانات الطالب كاملة والتعهد بصحتها.

برنامج نظام نور

الآن يمكنكم الدخول علي موقع نور روضة الأطفال، نظام نور تسجيل الأطفال 1440 والضغط علي كلمة طلب تسجيل طفل،ثم تقوم بكتابة تاريخ الميلاد للطفل ويجب أن يكون صحيح، العام والشهر واليوم وعمل متابعة ثم بعد ذك متابعة اختيار الروضات المناسبة لمستوي الطفل. بعد ذلك نكمل بيانات الطفل والاسم الرباعي يجب أن يكون صحيح. ورقم السجل المدني للطفل ومقر السكن والبريد الإلكتروني ورقم الجوال مهم جدا من اجل استقبال الرسائل النصية وكتابة جنسية الطفل وجنسية الأم ورقم السجل المدني للام. وكتابة اسم الأم ومقر عمل الأم أو مقر عمل من يعول الطفل ورفع شهادة ميلاد الطفل أو ما يثبت هوية الطفل.

التسجيل في نظام نور

بعد استكمال جميع البيانات عن طريق رابط تسجيل الأطفال نظام نور. يجب التأكد من صحتها ويتم كتابة عقد السكن إذا كان السكن قريب من الروضة. أو خطاب تعريف من يعول الطفل ويتم رفع هذه الوثائق بعد أكمال جميع بيانات الطفل. بعد إكمال التسجيل وعمل متابعة سوف يظهر رقم للاستعلام عنه فيما بعد من صفحة رياض الأطفال وإدخال رقم الطلب أو رقم السجل المدني للطفل فيما بعد، عن طريق برنامج نور. أو عن نظام نور برقم السجل المدني بطريقة واضحة جدا وبطريقة سهلة وبسيطة. للتعرف علي جميع نتائج الطلاب بطريقة دقيقة وصحيحة خاصة لطلاب المراحل التعليمية المتنوعة، من المرحلة الابتدائية والمتوسطة إلي المرحلة الثانوية وفي إطار خطة التطوير الشاملة المنظمة من قبل المملكة لتطوير خدمة التعليم في جميع مراحل التعليم.

شروط التسجيل في نظام نور