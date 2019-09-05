نظام نور برقم الهوية 1441 هـ رابط وخطوات التسجيل ومعرفة النتائج







نظام نور برقم الهوية هو نظام توفره وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث يتيح مجموعة من الخدمات التعليمية التي تقدم للطلاب والأهالي والمعلمين والعاملين بالقطاع التعليمي، فهو متخصص للطلاب وأولياء الأمور، ومدراء التعليم والمعلمين والإداريين، ويتم تقديم خدمات عديدة من خلاله مثل معرفة نتائج الامتحانات التي خوضها الطلاب ويمكن إجراء ذلك من خلال إدخال رقم الهوية، ويوجد أيضا خدمة تفعيل الرسائل القصيرة، وإضافة الرسائل العامة، وسوف نتعرف علي خدمات الموقع بالتفصيل من خلال هذا الموضوع.







نظام نور

يمكنكم معرفة نتائج الامتحانات الخاصة بالطلاب من خلال الدخول علي موقع نظام نور الرسمي وإتباع الخطوات التالية:







الدخول إلي موقع نظام نور الرسمي.

ثم الضغط علي درجات الفصل.

وسيتطلب إدخال رقم الهوية.

ثم قم بالنقر علي رمز التحقق، ثم الضغط علي كلمة بحث.

بعد ظهور النتائج إذا كنت ترغب في مراجعة النتيجة يمكن إجراء عملية المراجعة.

حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بتقدم طلب المراجعة لأوراق الإجابة.

يشترط تقديم الطلب وسوف يتم المراجعة في فترة لا تتخطي سبع أيام من تاريخ ظهور النتائج.







يقوم الطالب بتقديم نموذج ملحق رقم أربعة الخاص بتقديم طلب المراجعة.

ويتم تسليم نتيجة المراجعة إلي ولي الأمر من المدرسة، بعد مدة لا تزيد عن يوم من تاريخ تقديم الطلب.

وفي حالة عدم التأكد من النتيجة يمكن تقديم طلب آخر إلي المدرسة التابع لها الطالب، مرفق معها نموذج المراجعة الذي تم استلامه، في فترة لا تتعدي يومان فقط.

يتم مراجعة النتيجة دون دفع أي رسوم.

وبعد تعديل النتيجة يتم ظهورها في نظام نور برقم الهوية.







نظام نور برقم الهوية

يمكن الاستفادة تفعيل خدمة تفعيل إرسال بيانات الدخول للمستفيدين في نظام نور من خلال رقم الهوية ويتم إرسال رسالة إلى الجوال، ومن خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي موقع نظام نور، والضغط علي الخدمات الإضافية.

ثم اختيار الرسائل، ومن ثم اختيار الرسائل القصيرة.

ثم اختيار أسم النموذج مع بيانات الدخول لنظام نور.

اختيار الطالب أو ولي أمر أو معلم أو إداري أو مرشد طلابي.

ثم النقر علي اسم النموذج وتعبئة بيانات إرسال الرسائل النصية، من خلال أسم المستخدم وكلمة السر.

ويمكن إضافة الرسائل العامة على نظام نور من خلال الدخول علي موقع نظام نور وإدخال رقم الهوية وأسم المستخدم وكلمة المرور، والضغط علي الإعدادات، ثم النقر علي إعدادات أخري، ومن ثم النقر علي الملاحظات واختيار الفصل الدراسي، وكتابة الرسالة العامة بخانة الملاحظات، ثم الضغط علي كلمة حفظ.