نظام نور برقم الهوية ، الآن من أجل تسهيل عملية الاستعلام عن النتيجة وهو الموقع الذي تم تخصيصه من قبل وزارة التربية و التعليم السعودية من أجل تسهيل الأمور على أولياء الأمور و الطلاب و المعلمين على حد سواء، حيث قامت وزارة التربية و التعليم بالسعودية بإتباع نظام إلكتروني جديد من خلال موقع رسمي تابع للوزارة يعمل على تقديم العديد من الخدمات الطلابية للطلاب و أولياء الأمور حيث من خلال نظام نور يمكن لأولياء الأمور معرفة كل ما يريدونه عن أبنائهم و بناتهم من الطلبة و الطالبات في المراحل التعليمية المختلفة، فيمكن معرفة ما يحصلونه في المدرسة وما وصلوا إليه ومستواهم التعليمي بالمدرسة بالإضافة إلى نتائج كل فصل دراسي للعام 1439هـ.

واليكم خطوات التسجيل في الصورة إذا كنت أول مرة تدخل إلى موقع نور التعليمي، بعد ظهور كافة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية الفصل الدراسي الأول للعام 1439هـ، بعد أن ظهرت نتيجة الشهادة الابتدائية منذ قليل و ينتظر الآن ظهور نتيجة الشهادة المتوسطة و الشهادة الثانوية في أقرب وقت.

نظام نور برقم الهوية الآن لمعرفة نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة

الآن بعد صدور النتائج يمكن الدخول إلي موقع نور من أجل الحصول على نتائج الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة ففور الدخول الى الموقع اذا كنت قد سجلت في الموقع من قبل يمكنك بعد ذلك الدخول من خلال رقم الهوية الخاصة بك فقط لكي يكون الدخول أكثر أمان و حرصا على سرية نتائج الطلاب والحصول عليها بمنتهي السرعة و الأمان، و إذا لم تكن قد سجلت من قبل فبالدخول إلى الموقع سيتعين عليك فقط كولي أمر كتابة الاسم ورقم السر ورمز التحقق و تسجيل الدخول في دقائق معدودة ستتمكن من الحصول على النتيجة.

الآن أعلن نظام نور للمعلمين المنقولين من الوظائف الإدارية إلى الوظائف التعليمية ترتيب الرغبات خلال الأيام القادمة من خلال موقع نور ونتابع مع حضراتكم من خلال موقعنا نجوم مصرية فور إعلان نظام نور عن فتح نظام ترتيب الرغبات للمعلمين المنقولين.

قام نظام نور بفتح باب ترتيب الرغبات من خلال الموقع للمعلمين المنقولين وعلى المعلمين القيام بتسجيل الرغبات.

← إقرأ أيضاً: