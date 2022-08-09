نظام مكتب العمل الجديد للأجانب في السعودية 1444هـ

شهد قانون العمل بعض التحديثات فيما يخص الوافدين الغير سعوديين المقيمين في المملكة بغاية العمل، وقد قامت الحكومة بتحديد من خلال هذا القانون العلاقة بين العامل الوافد وصاحب العمل، كما أن هذا القانون قد أوضح الواجبات المفروضة على العامل وايضًا جميع الحقوق الخاصة به، فهناك بعض القوانين والواجبات التي حددتها وزارة العمل لكل الوافدين إلى الأراضي السعودية بغرض العمل، وذلك منذ لحظة دخولهم البلد وحتى مغادرتهم البلاد، وذلك لضمان التمتع بحقوقهم بشكل كامل، وحقوق أصحاب الأعمال ايضًا، وحتى تستقر بيئة العمل في المملكة بشكل أفضل، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على أهم حقوق الوافدين إلى السعودية وفق ماصدر في قانون العمل الجديد.

نظام مكتب العمل الجديد للأجانب في السعودية

حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية نظام العمل الخاصة بالوافدين ليصبح كالتالي:

يلزم أن يكون دخول الوافدين بطرق شرعية ومصرح بها وموضحة في البيانات المقدمة من قبل صاحب العمل.

كما يلزم ان يكون الوافد من اصحاب الخبرات والكفاءة في المجال الذي سيعمل به.

يلزم أن يتم تحديد عدد ساعات العمل الخاصة بالوافد وان تكون واضحة في العقد المبرم بين الطرفين.

يلزم أن يكون من حق الوافد الحصول على إجازة سنوية بمعدل واحد وعشرين يوم وقد تصل حتى ثلاثين يوم اذا اثبت عمله لمدة خمس سنوات متواصلة.

كما يلزم أن يتحمل صاحب العمل كافة الرسوم الخاصة بالوافد من تأشيرة ورخصة عمل وتأمين طبي وغيرها من الحقوق الخاصة بالوافد.

يلزم على على الوافد ان يتاكد من ان صاحب العمل قد بدأ في إجراءات استخراج رخصة العمل والإقامة في مدة أقصاها تسعون يوم من وصول الوافد.

الاستعلام عن رخصة العمل