«نظام خدمة الأفراد»: يسمح بصرف بدل ترحيل للموظف في 7 حالات

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتاح للموظف الحصول على بدل ترحيل في بعض حالات تم حصرها في سبع حالات، كما نوهت إلى أن هذا القرار جاء من خلال تعديل المادة (28) من ‎”نظام خدمة الأفراد”.

نص “المادة 28” ضم سبع حالات:-

حيث تحدد اللائحة التنفيذية صرف بدل الترحيل للفرد وذلك وفقاً للأحكامها، وتشمل المادة على السبع حالات التالية: