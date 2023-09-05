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«نظام خدمة الأفراد»: يسمح بصرف بدل ترحيل للموظف في 7 حالات

محمد عصام

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه يتاح للموظف الحصول على بدل ترحيل في بعض حالات تم حصرها في سبع حالات، كما نوهت إلى أن هذا القرار جاء من خلال تعديل المادة (28) من ‎”نظام خدمة الأفراد”.

- صورة 2 - «نظام خدمة الأفراد»: يسمح بصرف بدل ترحيل للموظف في 7 حالات

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نص “المادة 28” ضم سبع حالات:-

حيث تحدد اللائحة التنفيذية صرف بدل الترحيل للفرد وذلك وفقاً للأحكامها، وتشمل المادة على السبع حالات التالية:

  1. عند تعيين الموظف لأول مرة في الخدمة.
  2. عند نقله من بلد إلى آخر داخل المملكة.
  3. عند نقله من داخل المملكة إلى خارجها أو العكس.
  4. عند نقله من جهة إلى جهة أخرى خارج المملكة.
  5. عند ابتعاثه إلى الخارج.
  6. عند إلحاقه للخارج لمدة تزيد على ستة أشهر.
  7. عند انتدابه لمدة ثلاثة أشهر فأكثر.
- صورة 1 - «نظام خدمة الأفراد»: يسمح بصرف بدل ترحيل للموظف في 7 حالات
جزء من المادة 28 من الأنظمة واللوائح التنفيذية بالمملكة | تويتر “إكس”
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محمد عصام

حاصل على بكالوريوس علوم، جامعة أسيوط، أعمل كمهندس جودة بشركة تعدين(Full Time).
أحب الكتابة وخاصة الأخبار العاجلة، وأهوى لعب الشطرنج، أسعى دائما في مقالتي إلى إظهار مجلة نجوم مصرية في أبهى صورها.
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