نظام جدارة يعلن عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 ونتائج الوظائف عبر منصة مسار

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية عبر نظام جدارة 1444، ولذلك ازدادت عمليات البحث عن طريقة الاستعلام عن نتائج الوظائف التعليمية 1444، وقد وضحت الوزارة بأنه يمكن الحصول على نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة الإلكتروني عبر منصة مسار، وفيما يلي سوف نوضح أسماء المرشحين للوظائف التعليمية، وطريقة الاستعلام عن النتائج عبر منصة جدارة.

نتائج الوظائف التعليمية 1444 عبر جدارة

حيث قامت الوزارة بفتح باب التقديم على الوظائف التعليمية عبر منصة جدارة بداية من يوم الأحد الموافق يوم 1444/01/02 هـ والموافق يوم 2022/07/31 ميلادياً، وقد انتهى التقديم على الوظائف التعليمية في تمام الساعة 12 ظهراً يوم الأحد الموافق يوم 1444/01/09هـ الموافق 2022/08/07 ميلادياً، وقد أكدت الوزارة بأنه بعد الاجتياز العام يجب الاطلاع على الإشعارات بالترشيح النهائي لإنهاء إجراءات شغل الوظيفة، ويمكنكم متابعة الخطوة المقبلة، مثل اجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحص الطبي، من أجل الإعلان عن نتائج القبول النهائي، ولابد من اجتياز الفحص الطبي المعتمد لدى إدارة التعليم في مقر الوظيفة، واستيفاء المتطلبات في الفترة من 16-1-1444، وحتى 27-1-1444.

الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية 1444 مسار

حيث وضحت وزارة التعليم السعودية بأنه يمكن الاستعلام عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية من خلال نظام جدارة عبر منصة مسار، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى موقع الخاص نظام جدارة عبر منصة مسار من هنا . ثم قم بإدخال رقم الهوية الوطنية للمرشح. الآن عليك إدخال كلمة السر. يجب تحديد الجنس سواء ذكر أو أنثى. قم بكتابة رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة له. اضغط على “دخول”. يجب استكمال باقي خطوات الاستعلام وظهور نتيجة الترشيح.

المستندات المطلوبة للوظائف التعليمية 2022

وقد وضح نظام جدارة بأنه يجب على المتقدمين الراغبين في الالتحاق بالوظائف التعليمية القيام بإحضار مجموعة من المستندات، والتي تتمثل فيما يلي:

يجب تقديم أصل بطاقة الهوية الوطنية.

ويجب تقديم أصل وثيقة التخرج بالإضافة إلى صورة منها.

وأصل كشف الدرجات “السجل الأكاديمي” مع صورة منه.

وأصل وثيقة الدبلوم التربوي مع صورة منه.

تسجيل دخول نظام جدارة عبر منصة مسار 1444

وقد قامت وزارة التعليم السعودية يوم الخميس بدعوة الأشخاص المرشحين مبدئيًا للوظائف التعليمية المتاحة “11547 وظيفة تعليمية” للعام الدراسي 1444هـ، بالقيام بالاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي عن طريق الدخول عبر حساب المتقدم في نظام جدارة منصة مسار، ويمكن للمتقدمين الاطلاع على نتائج الترشيح المبدئي للوظائف التعليمية 1444 هـ من خلال الدخول عبر حسابهم في نظام جدارة الإلكتروني بمنصة مسار: https://eservices.masar.sa/Jadara3/(S(vixpqabh2yqw4xa5nqqknqfa))/Users/DifferentiationItems.aspx.

شروط القبول في الوظائف التعليمية 1444

وقد قام نظام جدارة بوضع مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف التعليمية الشاغرة عبر نظام جدارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي: