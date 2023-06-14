“سمو ولي العهد السعودي” يُعلن موافقة مجلس الوزراء على “نظام المعاملات المدنية”

اقر مجلس الوزراء نظام المعاملات المدنية من خلال جلسة بحضور صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد فهو يشرف بشكل مباشر على التطوير في البيئة التشريعية بشكل يكفل رفع الكفاءة بالأنظمة ويحمي جميع الحقوق ويعزز من الشفافية، وكل ذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان، ولقد صرح عن بعض الأشياء بشأن هذا النظام بأنه سيكون من الأنظمة الأكبر على الإطلاق الصادرة في السعودية، إذ أنها تشمل على حوالي 700 مادة، والحديث هنا يشمل نظام المعاملات المدنية.

تطوير منظومة البيئة التشريعية

يجسد نظام المعاملات الذي قد تم إقراره من قبل مجلس الوزراء اهتماماً لدى الأمير محمد ولي العهد، والذي أيضاً مسؤول عن رئاسة مجلس الوزراء، فهو يتابع التطوير الذي يتواجد بالبيئة التشريعية مما يضمن كفاءة الأنظمة، كما أنه يحمى الحقوق ويعزز الشفافية، ويكون تحت إشراف وتوجيه الملك سلمان خادم الحرمين.

وما وصل إلينا من معلومات أولية عن هذا النظام بأنه سيكون أكبر الأنظمة التي قد صدرت بتاريخ السعودية، وهو يشمل 700 مادة وأكثر، والمعلومات أشارت بأن النظام يعد مرجع ينظم العلاقات ما بين الأفراد في التعاملات المختلفة، ويحد من جميع حالات النزاع ما بين الأفراد ويقلل من طول الأمد في الفصل خلال الخصومات.

كما أن مسودة المشروع التي قد تم رفعها مؤخراً أشارت بأن النظام يتكون من تمهيد ومعه ثلاثة أقسام، أما عن التمهيد فهو النظرية المتكاملة عن الأهلية للشخص والحق ونظرية المواطن والعقار والموقوف.

أقسام نظام المعاملات المدنية

طبقاً للمعلومات المتعلقة بالقسم الأول بنظام الالتزامات وكذلك الحقوق الشخصية مع علاقات الناس مع بعضهم البعض، وبه أيضاً خمسة مصادر مثل الفعل والعقد والقانون أو ما يعرف بالنظام والفعل الضار مع الإثراء بلا سبب والإدارة المنفردة، كما أن النظام نص على نظام التعويضات عن الضرر مع إيجاد معايير وطريقة التقدير، وأيضاً نص على التعويض عن أي ضرر أدبي.

تم تخصيص القسم الثاني بنظام العقود تشمل 18 عقد من ضمن العقود المعروفة، وهي أيضاً متضمنة أحكام تقوم بتحديد كافة الأشياء التي تتعلق بالعقود من أركان العقد، وآثاره وحجيته والأحكام التي تتعلق ببطلان العقد فسخ.

وأما عن القسم الثالث الذي يتبع الحقوق العينية الأصلية، وتم توضيح مسائل تخص الملكية، وتقوم بإدارة الملكية الشائعة، وتعمل على تفصيل جميع ما يتعلق بالانتفاع وغيرها.