نظام التقاعد الجديد للمعلمين ١٤٤٣ ورابط التقديم المبكر ٢٠٢٢

تعتبر هيئة التقاعد بالمملكة العربية السعودية، واحدة من أهم الهيئات الحكومية بالسعودية، والتي تتولى أمر أصحاب المعاشات والمتقاعدين داخل أراضي المملكة، ويذكر أن الهيئة كانت تعمل بجانب وزارة المالية، ولكن الآن انفصلت عنها كليا وأصبحت مؤسسة مستقلة، وتهتم برواتب المواطنين المتقاعدين في قطاعات الدولة المختلفة.

نظام التقاعد الجديد للمعلمين ١٤٤٣

يذكر أن هيئة التقاعد بالمملكة العربية السعودية قامت بتعديل بعض من القوانين في أنظمتها، والتي سوف نذكرها في السطور التالية.

• المواطن له الحق في المعاش عند إنهائه للخدمة، وذلك عند بلوغه المدة القانونية للخدمة وهي على الأقل ٢٥ عام.

• كما له الأحقية في طلب التقاعد في أي وقت، مع حصوله على قيمة المعاش بعد المدة الرسمية للخدمة، والتي لابد أن لا تقل عن عشرين سنة، وبشرط موافقة الجهة المختصة بذلك التقاعد.

• اما إذا كان انتهاء خدمة المواطن بسبب فصله من العمل، أو تأديبا له وعقاب، فسوف يستحق معاش للمدة المحسوبة له للتقاعد وهي ١٥ عام.

• يمكن للموظف الذي انتهت خدمته إما بسبب الوفاة أو عجزه أو بلوغه عمر التقاعد، فيمكنه أخذ المعاش مهما كانت مدة خدمته.

رابط وكيفية التقديم على التقاعد المبكر للمعلمين ١٤٤٣

يمكن للمواطنين التقديم على التقاعد والمعاش المبكر من خلال الخطوات الاتية.

• أولا يجب عليك الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السعودية، من هنا.

• قم باختيار خدمات المعاش المبكر للمعلمين.

• اضغط على الحصول على طلب تحويلك للتقاعد.

• قم بحساب عدد سنين خدمتك بدقة واكتبها في الخانة المخصصة لذلك.

• قم برفع كافة المستندات التي سيطلبها منك الموقع.

• ثم قم بالضغط على إرسال.