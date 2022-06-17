نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين وما هي الشروط المُعلن عنها

بحلول الأيام القلائل الماضية تم التصريح على القام بإجراء العديد من التعديلات على قانون العمل المدني بالمملكة العربية السعودية، وجدير بالذكر أن “نظام التقاعد الجديد 1443 للمعلمين” قد يشغل بال الكوادر التعليمية بكافة القطاعات في السعودية، وذلك بعد الإعلان عن وجود العديد من التعديلات الخاصة بـ”نظام التقاعد المدني” في السعودية 2022، وجدير بالذكر أن تلك التعديلات المذكورة تكون شاملة لجميع الأشخاص الذين يعملون في قطاع التعليم، وفيما يلي سوف نُوضح لكم كافة التفاصيل التي تتعلق بقانون التقاعد الجديد 2022 للمعلمين.

ما هو نظام التقاعد الجديد للمعلمين في السعودية 1443؟

سوف نُوضح لكم عبر السطور القلائل التالية كافة التفاصيل التي تتعلق بـ”نظام التقاعد المبكر” وفقاً لـ”مؤسسة التقاعد” بالمملكة العربية السعودية، وتتمثل تلك التفاصيل في الآتي:

إمكانية التقدم بما يُعرف بـ”طلب الإحالة” للتقاعد ومن ثَم الحصول على معاش التقاعد فر انتهاء مُدة الخدمة بحيث لا تقل على 20 عام، وذلك بعد الرجوع إلى “اختصاصي الإحالة” والحصول على مُوافقته.

عِند النظر إلى “مُعادلة الراتب التقاعدي” تكون وفقاً لمُعدل 40 جزء من الحد المتوسط من راتب المُوظف الشهري خلال آخر سنتين، ويتم احتساب الخدمة عن كُل سنة.

فور انتهاء خدمة المُوظف بسبب الفصل من العمل أو إلغاء العقد بسبب الأمر التأديبي أو من خلال قرار من قِبل مجلس الوزراء سوف يحصل المُوظف على معاش التقاعد وسوف يتم مُدة الخدمة والتي تُقارب الـ15 عام.

يتم الحصول على “معاش نهاية الخدمة” للموظف حال بلوغه لسن الخدمة الخاص بالتقاعد وهي سن الـ25 عام.

يتم إنهاء خدمة المُوظف فور وفاته أو تعرضه للعجز أو حتى بلوغه لسن التقاعد “سن المعاش”.

حال كانت مُدة خدمة المُوظف أقل من عامين فسوف يتم صرف المعاش حسب المتوسط.

الحد الأعلى لمعاش التقاعد يجب أن لا يتعدى “أربعة أخماس” متوسط المعاش.

يتم صرف المتوسط عند الامتناع عن دفع الراتب أو تخفيضه.

من هُم المستحقين للأهلية بعد وفاة صاحب المعاش؟

من قِبل “مؤسسة التقاعد” بالمملكة العربية السعودية تم الإشارة إلى الفئات المُستحقة لصرف المعاش حل وفاة صاحب معاش التقاعد الاجتماعي، والمُستحقين هُم كالآتي:

أبناء المُتوفي “ذكور – إناث”.

الزوجة أو الزوجة.

الأخ أو الأخت.

الأم أو الأب.

الجد أو الجدة.

ابن أو بنت الابن.

ما هي شروط التقاعد للمعلمين 1443؟

وفقاً لـ”مؤسسة التقاعد” السعودية تم الإعلان عن الشروط الخاصة بنظام التقاعد المدني للمعلمين 1443 – 2022، وهي كالآتي: