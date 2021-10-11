نظام الاختبارات الإلكترونية منصة مدرستي في المملكة العربية السعودية 1443 هجري

لجأت العديد من دول العالم سواء العالمية أو العربية لنظام التعليم الإلكتروني وذلك بعد تفشي فيروس كوفيد 19، فاتبعت العديد من الدول نظام التعليم الإلكتروني وذلك لتعويض الطلاب ما يفوتهم من مواد دراسية، وتجرى الكثير من الاختبارات الإلكترونية التي يتم فيها تقييم الطلاب في العديد من المواد الدراسية ومعرفة مدى استيعابهم وحصولهم على المهارات الأساسية في كل مادة.

نظام الاختبارات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

هو نظام أطلقته وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية من خلال منصة الاختبارات، وهي المنصة التي تقدم الاختبارات والمهارات للطلاب والطالبات من خلالها لكافة المراحل التعليمية المختلفة سواء المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، وتعتبر الاختبارات التي تعقدها المنصة تعد من الاختبارات التقويمية الهامة التي تساعد في التعرف على مدى قدرة الطلاب على استيعاب المواد الدراسية التي يدرسونها خلال العام الدراسي أو السنوات السابقة، ويعتبر مقياس الاختبار لمدى المهارات التي اكتسبها الطالب من الدراسة في المدرسة.

خطوات تسجيل الدخول للاختبارات الإلكترونية في السعودية

يمكن لأي طالب وطالبة وحسب مرحلته التعليمية الدخول إلى موقع الاختبار الإلكتروني بوقته المحدد من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول لمنصة الاختبارات المركزية.

الدخول لحساب مدرستي.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

الدخول لصفحة الاختبارات.

اختيار الدخول للاختبار.

قراءة التعليمات.

بدء الاختبار في الموعد المحدد له.

خطوات التسجيل في الاختبارات الإلكترونية عبر منصة مدرستي

يمكن التسجيل في الاختبارات الإلكترونية من منصة مدرستي باتباع الخطوات الآتية:

الانتقال إلى موقع منصة مدرستي .

. الدخول بحساب مايكروسوفت للكادر التعليمي والطلاب.

إدخال اسم المستخدم.

كتابة كلمة المرور.

تسجيل الدخول.

اختيار أيقونة الاختبارات من القائمة الرئيسية.

الضغط على الاختبارات المركزية.

اختيار تسجيل الدخول بحساب مايكروسوفت من منصة الاختبارات.

كتابة اسم المستخدم.

إدخال كلمة المرور.

الضغط على تسجيل الدخول.

استعراض الخيارات المتاحة.

النقر على الاختبار الذي يؤديه الطالب.

الضغط على خيار إجراء الاختبار.

الاطلاع على الإرشادات الخاصة بالاختبار.

الموافقة على الإرشادات والتعليمات.

الضغط على خيار ابدأ الاختبار.

قراءة الأسئلة بشكل جيد وحلها.

رابط الدخول لنظام الاختبارات الإلكترونية في المملكة السعودية

يمكن للطالب الطالب و الطالبة في جميع المراحل الدراسية في مدارس المملكة الدخول لنظام الاختبارات الإلكترونية بطريقتين •الدخول للمنصة مباشرة وتسجيل الدخول للحساب عبر بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالطالب، من خلال منصة مدرستي التعليمية حيث يقوم الطالب بالدخول لمنصة مدرستي، والوصول لقائمة الاختبارات ومن ثم الدخول لحسابه على نظام الاختبارات المركزية وتسجيل الدخول من أجل البدء في الاختبارات، ويمكن الدخول لنظام الاختبارات الإلكترونية مباشرة.