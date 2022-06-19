أخبار السعودية

تجنباً لعمليات النصب، نصائح لا بد منها لحجاج الداخل، والجهات الأمنية تتحرَّك للقبض على عددٍ من المحتالين

محمد خير الحوراني

حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في المملكة العربية السعودية، جميع الحجاج من الإفصاح عن البيانات الشخصة أو المعلومات البنكية لأي متصل تجنباً لعمليات النصب والاحتيال التي قد تستهدفهم.

تجنباً لعمليات النصب، نصائح لا بد منها لحجاج الداخل، والجهات الأمنية تتحرَّك للقبض على عددٍ من المحتالين 1 19/6/2022 - 10:05 ص

الاعتماد على رابط وزارة الحج والرسائل الرسمية

ونصح المجلس جميع الحجاج بالاعتماد على رابط وزارة الحج والعمرة أو وسائل التواصل الرسمية في الحصول على جميع المعلومات.وأكد المجلس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر”، ضرورة عدم مشاركة الحاج لمعلوماته الشخصية أو بياناته البنكية في حال ورد إليه أي اتصال يسأل عن تلك المعلومات بأي حُجَّة

سبب تغيير باقة الحج المُختارة عند بعض المُرشحين بعد ظهور نتائج القرعة الإلكترونية.. “الحج والعمرة” تُوضح

كيف اعرف قبولي في الحج 1443 عبر الاستعلام عن الطلب من خلال البوابة الإلكترونية

الجهات الأمنية تلقي القبض على عدد من الحملات الوهمية

كانت الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام، قد ألقت القيض على مواطن، إضافة إلى (27) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، في إطار مجموعة من الحملات الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة،

وكان المتهمون الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم قد ارتكبوا مجموعة من الأعمال الجنائيةً التي تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، تم خلالها الاستيلاءِ على مبالغ مالية كبيرة من عددٍ من الضحايا.

Avatar of محمد خير الحوراني
محمد خير الحوراني

محمد خير الحوراني كاتب ومصمم جرافيك ومسوق إلكتروني، أحمل إجازة في الآداب قسم التاريخ من جامعة دمشق أسعى لفهم التاريخ وبناء الحاضر وأحلم دائماً بمستقبلٍ أفضل.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.