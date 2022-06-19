تجنباً لعمليات النصب، نصائح لا بد منها لحجاج الداخل، والجهات الأمنية تتحرَّك للقبض على عددٍ من المحتالين

حذر المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل في المملكة العربية السعودية، جميع الحجاج من الإفصاح عن البيانات الشخصة أو المعلومات البنكية لأي متصل تجنباً لعمليات النصب والاحتيال التي قد تستهدفهم.

الاعتماد على رابط وزارة الحج والرسائل الرسمية

ونصح المجلس جميع الحجاج بالاعتماد على رابط وزارة الحج والعمرة أو وسائل التواصل الرسمية في الحصول على جميع المعلومات.وأكد المجلس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي المصغَّر “تويتر”، ضرورة عدم مشاركة الحاج لمعلوماته الشخصية أو بياناته البنكية في حال ورد إليه أي اتصال يسأل عن تلك المعلومات بأي حُجَّة

ضيف الرحمن

حماية بياناتك

تضمن لك #مكانك_في_المشاعر#تنسيقي_حجاج_الداخل pic.twitter.com/vERistJLoV — المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل (@MutahedCom) June 18, 2022

الجهات الأمنية تلقي القبض على عدد من الحملات الوهمية

كانت الجهاتُ الأمنيةُ في الأمن العام، قد ألقت القيض على مواطن، إضافة إلى (27) مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل، في إطار مجموعة من الحملات الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة،

وكان المتهمون الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم قد ارتكبوا مجموعة من الأعمال الجنائيةً التي تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في (4) مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، تم خلالها الاستيلاءِ على مبالغ مالية كبيرة من عددٍ من الضحايا.