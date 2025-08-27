نصائح الأرصاد: تجنب هذه الأخطاء مع عودة الدراسة

مع بدء العام الدراسي الجديد وعودة الطلاب والطالبات إلى مقاعدهم الدراسية؛ تزداد ساعات تعرضهم لأشعة الشمس في الفترات الصباحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤثر على صحة الصغار أثناء تواجدهم في الطابور المدرسي أو خلال الأنشطة الخارجية، وعلى ذلك فقد حرصت هيئة الأرصاد الجوية على توجيه مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية الهامة التي تساعد الطلاب على تجنب ضربات الشمس والإجهاد الحراري مما يضمن لهم بداية آمنة وصحية للعام الدراسي.

نصائح الأرصاد لتجنب ضربات الشمس

أصدر المركز الوطني للأرصاد بيانًا يتضمن مجموعة من الإرشادات الوقائية الموجهة للطلاب والطالبات مع انطلاق العام الدراسي الجديد في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة وتزايد فترات التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار حيث جاءت هذه التوصيات؛ بهدف حماية صحة الطلاب وتقليل المخاطر المرتبطة بالإجهاد الحراري أو ضربات الشمس التي قد يتعرضون لها أثناء الذهاب والعودة من المدارس أو أثناء الأنشطة الخارجية.

كذلك شدد المركز على أهمية تجنب الوقوف أو السير تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة خاصة خلال الساعات التي تبلغ فيها درجات الحرارة ذروتها، وأوصى بضرورة استخدام أدوات وقاية شخصية مثل المظلات أو القبعات الواقية التي تساعد في التخفيف من حدة أشعة الشمس المباشرة.

أهمية شرب السوائل

في الوقت نفسه دعا المركز أولياء الأمور والمعلمين إلى توعية الطلاب بأهمية شرب كميات كافية من المياه والسوائل الصحية بشكل منتظم طوال اليوم الدراسي؛ وذلك للحفاظ على توازن الجسم وتعويض ما يفقده من سوائل نتيجة التعرق بما يضمن سلامتهم وقدرتهم على التركيز أثناء الدراسة.

كما أضاف أن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في تقليل مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس ويحمي الأطفال من المشكلات الصحية المرتبطة بالحرارة المرتفعة خلال فترات التواجد في المدرسة أو أثناء الأنشطة الخارجية.