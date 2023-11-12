نشطاء ينشرون دلائل على حذف منصة “تيك توك” للمحتوى السعودي والشركة تنفي في بيان رسمي

انتشرت دعوات من نشطاء بالسعودية لمقاطعة منصة التواصل الاجتماعي “تيك توك” الخاصة بمشاركة الفيديوهات، واتهام التطبيق بفرض رقابة على المحتوى السعودي، وحذف المنشورات التي تدعم المملكة العربية السعودية، فما حقيقة هذا الادعاء؟ وكيف نفت الشركة هذا الاتهام في بيانها الرسمي؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا المقال.

حملة مقاطعة تطبيق "تيك توك" بالسعودية المصدر: إكسفار

عبر السعوديون عن غضبهم مما وصفوه باضطهاد منصة “Tik Tok” للمحتوى الداعم للسعودية بكافة أشكاله، وحذف منشوراتهم، والتعليق بأنها مخالفة للسياسات الخاصة بالمنصة، مما دفعهم إلى اتهام التطبيق المملوك للشركة الصينية “ByteDance” بتعمده حذف منشوراتهم، على الرغم من السماح بالتعليقات التي تشوه المملكة العربية السعودية، وسرعان ما انتشر وسم “# مقاطعة – التيك – توك” على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة منصة “إكس” والتي أصبحت الملاذ الأول للتعبير عن حرية الرأي دون أي تقييد سياسي.

منشورات على منصة “إكس” تثبت تقييد المحتوى السعودي

نشر بعض رواد منصة “إكس” صورًا من تقييد محتواهم على “حساب تيك توك” ومنها منشور يقول: ما عاش من يسب السعودية، ووضع صور لعلم المملكة، ومنشور آخر لمواطن كويتي وضع علم الكويت، بجوار علم السعودية دون أي كلمات، ليعبر عن حبه ودعمه للسعودية، وقابلت هذه المنشورات التقييد من قبل التطبيق، مع ذكر سبب المخالفة أن المحتوى لا يتبع سياسات المنصة الأمر الذي أثار غضب مستخدمي “تيك توك” واعتبروه بمثابة دليل على اضطهاد واضح، وصريح للمحتوى الداعم للمملكة العربية السعودية، مما دفعهم لإطلاق حملة المقاطعة.

كويتي وضع علم بلده و علم السعودية معبرا عن الحب و قلبين اخضرين متجاورين، هذا ينتهك سياسات و قوانين تيكتوك!!!!!!!

هذا اثبات ان ادارة تيكتوك حاقدة على السعوديين و لازم كلنا نقاطع#مقاطعه_بثوث_التيك8 #مقاطعه_تيك_توك

#قعيد_يهدد_التيك_توك pic.twitter.com/A6GpIhFZpK — محمد باحارث (@mbahareth) November 8, 2023

مشاهير من السعودية وخارجها تعلن دعمها لحملة المقاطعة

انتشر صدى حملة المقاطعة إلى دوري الدرجة الأولى، فقد كشف مصدر سعودي لجريدة “الشرق الأوسط” أن الرابطة قد فسخت عقدها الرسمي مع منصة “Tik Tok” بعد تأكدها من حذف المحتوى الداعم للمملكة، ونشر المحتوى المسيء، وأضافت:

المملكة خط أحمر، وأي إساءة لها غير مقبولة، لذا تم فسخ العقد، ومن الجولة المقبلة لن يكون للشركة أي وجود في المسابقة.

دعمًا منًا للحملة الوطنية ؛ نعلن في "مدرج الهلال" إغلاق حسابنا على منصة تيك توك بعد إسائتهم للمملكة العربية السعودية 🇸🇦#مقاطعه_تيك_توك pic.twitter.com/Zq6QdQMBds — مدرج الهلال (@modarajalhilal) November 9, 2023

ومن مشاهير السعودية الذين أعلنوا دعمهم لحملة المقاطعة، الدكتور، والداعية الإسلامي “عائض القرني” والذي أعلن في حسابه الرسمي على منصة إكس مقاطعته للمنصة، ومقاطعة كل ما يسيء للسعودية، وشعبها، وقادتها.

ومن المشاهير أيضًا خارج السعودية، الفنانة “نوال الكويتية” والتي أعلنت دعمها للمقاطعة، وقالت “لا نقبل بما يمس الشقيقة المملكة العربية السعودية، لذا ندعم بكل صدق السعودية”، كما أعلن الفنان الكويتي “حسن البلام” في فيديو نشره على حسابه على سناب شات دعمه للمقاطعة، وتضامنه مع الشعب السعودي.

الفنان الكويتي حسن البلام عبر حسابه في #سناب_شات يعلن تضامنه مع كل من قاطع برنامج #تيك_توك ..

. شكرا من القلب لكل من تضامن معنا …#مقاطعة_التيك_توك #بيان_التيك_كاذب_وسنقاطع pic.twitter.com/EaAOq9XhiX — هاني صنيتان ١٧٢٧م (@hanisunitan) November 10, 2023

“تيك توك” تؤكد دعمها للمستخدمين في المملكة في منشور رسمي

أكدت المنصة على أن لا صحة لهذه الشائعات بشأن حذف المحتوى الخاص بالمملكة العربية السعودية، وأن هذه الادعاءات تتنافى مع سياساتها، وأنها تطبق المعايير، والإرشادات بشكل محايد على جميع المستخدمين في دول العالم، كما أن تطبيق السياسات يتم من قبل فريق الأمن، والسلامة العالمية المستقلة الخاصة، ولا تدخل من قبل الموظفين في قرارات هذا الفريق، وقدمت المنصة الدلائل على دعمها الدائم لنشر الثقافة السعودية من خلال هاشتاج #WhereToVisitKSA والذي حقق أكثر من 728 مليون مشاهدة عالميًا، وهاشتاج #WhereToEatKSA والذي حقق أكثر من مليار مشاهدة عالميًا.

تداعيات هذه الأزمة والنتائج المتوقعة

جدير بالذكر أن عدد مستخدمي هذه المنصة من السعودية قد بلغ 22 مليون مستخدم بحسب دراسة نشرتها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ويمثل هذا العدد قرابة 10% من مستخدمي التطبيق في العالم العربي، وهو عدد لا يستهان به، ويفسر سرعة استجابة منصة “تيك توك” في توضيح موقفها، ونشرها لبيان رسمي في خلال ساعات من إطلاق الحملة.

كما أظهرت هذه الأزمة وعي الشعب السعودي، ودعمهم لوطنهم، والدفاع عنه، ومحاربة كل ما يسيء له، كما برز تكاتف الدول العربية مع شعب المملكة، وخاصة دولة الكويت، وبرز ذلك من خلال منشورات الفنانين، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ولمرة أخرى تثبت منصة “إكس” أنها الرائدة في دعم قضايا الرأي العام، من خلال السماح بالتعبير بكل حرية عن المواقف الواضحة، والصريحة دون الحاجة إلى التزييف، وأنها قادرة على تجميع الأصوات تجاه أي قضية تهم شعوب العالم.