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نسك تفتح أبوابها لحجاج الداخل.. تفاصيل 4 باقات و 15 شرطاً للتسجيل

محمود سليم

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، وذلك من خلال 4 باقات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة- اليوتيوب

تفاصيل الباقات:
باقة 1:

  • مخيمات راقية مطورة ومقاومة للعوامل المناخية.
  • غرف مغلقة ومرافق صحية مجهزة.
  • نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.
  • عيادة طبية مجهزة.
  • خدمة النظافة وحمل الأمتعة.
  • خدمة الانترنت (Wi-Fi).
  • خدمة العملاء.
  • الإرشاد الديني والتفويج.
  • خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.
    مطابخ مكونة من ثلاثة أدوار.
  • السعر: 10,000 ريال سعودي.
    باقة 2:
  • مخيمات الضيافة مع الخدمات والمرافق ووسائل الراحة والأمان.
  • مجمعات لدورات المياه مع مرافق خاصة لذوي الإعاقة.
  • صالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد.
  • نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.
  • عيادة طبية مجهزة.
  • خدمة النظافة وحمل الأمتعة.
  • خدمة الانترنت (Wi-Fi).
  • خدمة العملاء.
  • الإرشاد الديني والتفويج.
  • خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.
  • خدمة الحلاقة والتقصير.
  • السعر: 8,092 ريال سعودي.
    باقة 3:
  • باقة اقتصادية تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.
  • السعر: 4,099 ريال سعودي.
    باقة 4:
  • باقة مميزة تشمل السكن في الأبراج الستة في منى.
  • تتميز بموقعها قرب جسر الجمرات.
  • السعر: 13,265 ريال سعودي.

شروط التسجيل في نسك:

  • الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج (مع استثناء المحرم).
  • صلاحية الهوية الوطنية أو الإقامة حتى نهاية شهر ذو الحجة 1445 هـ.
  • تسجيل المرافقين في منشأة واحدة وباقة موحدة (لا يزيد عن 14 مرافقًا).
  • الالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج المسجلة.
  • صحة جيدة للحاج بدون أمراض مزمنة حادة أو معدية.
  • التسجيل من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين.
  • عدم التسجيل في منشأة وباقة أخرى إلا بعد إلغاء الحجز السابق.
  • تسديد قيمة الباقة في الوقت المحدد.
  • استخدام رقم جوال واحد للحجز.
  • الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجهات الأخرى.
  • الالتزام بالمغادرة من منى حسب الباقة المختارة (تعجل أو تأخير).
  • طباعة تصريح الحج (مع رمز الاستجابة السريعة) والاحتفاظ به.
  • عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج.
  • تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران.
  • إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات.

ملاحظات هامة:
آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446 هـ.
يمكن إبلاغ الشكاوى من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة.
ملاحظة: تم إعادة صياغة الموضوع لتسهيل الفهم مع الحفاظ على المعنى الأصلي.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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