نسك تفتح أبوابها لحجاج الداخل.. تفاصيل 4 باقات و 15 شرطاً للتسجيل
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، وذلك من خلال 4 باقات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج.
تفاصيل الباقات:
باقة 1:
- مخيمات راقية مطورة ومقاومة للعوامل المناخية.
- غرف مغلقة ومرافق صحية مجهزة.
- نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.
- عيادة طبية مجهزة.
- خدمة النظافة وحمل الأمتعة.
- خدمة الانترنت (Wi-Fi).
- خدمة العملاء.
- الإرشاد الديني والتفويج.
- خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.
مطابخ مكونة من ثلاثة أدوار.
- السعر: 10,000 ريال سعودي.
باقة 2:
- مخيمات الضيافة مع الخدمات والمرافق ووسائل الراحة والأمان.
- مجمعات لدورات المياه مع مرافق خاصة لذوي الإعاقة.
- صالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد.
- نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.
- عيادة طبية مجهزة.
- خدمة النظافة وحمل الأمتعة.
- خدمة الانترنت (Wi-Fi).
- خدمة العملاء.
- الإرشاد الديني والتفويج.
- خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.
- خدمة الحلاقة والتقصير.
- السعر: 8,092 ريال سعودي.
باقة 3:
- باقة اقتصادية تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.
- السعر: 4,099 ريال سعودي.
باقة 4:
- باقة مميزة تشمل السكن في الأبراج الستة في منى.
- تتميز بموقعها قرب جسر الجمرات.
- السعر: 13,265 ريال سعودي.
شروط التسجيل في نسك:
- الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج (مع استثناء المحرم).
- صلاحية الهوية الوطنية أو الإقامة حتى نهاية شهر ذو الحجة 1445 هـ.
- تسجيل المرافقين في منشأة واحدة وباقة موحدة (لا يزيد عن 14 مرافقًا).
- الالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج المسجلة.
- صحة جيدة للحاج بدون أمراض مزمنة حادة أو معدية.
- التسجيل من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين.
- عدم التسجيل في منشأة وباقة أخرى إلا بعد إلغاء الحجز السابق.
- تسديد قيمة الباقة في الوقت المحدد.
- استخدام رقم جوال واحد للحجز.
- الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجهات الأخرى.
- الالتزام بالمغادرة من منى حسب الباقة المختارة (تعجل أو تأخير).
- طباعة تصريح الحج (مع رمز الاستجابة السريعة) والاحتفاظ به.
- عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج.
- تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران.
- إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات.
ملاحظات هامة:
آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446 هـ.
يمكن إبلاغ الشكاوى من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة.
ملاحظة: تم إعادة صياغة الموضوع لتسهيل الفهم مع الحفاظ على المعنى الأصلي.