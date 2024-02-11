نسك تفتح أبوابها لحجاج الداخل.. تفاصيل 4 باقات و 15 شرطاً للتسجيل

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن بدء استقبال ضيوف الرحمن من داخل المملكة العربية السعودية عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك، وذلك من خلال 4 باقات متنوعة تلبي احتياجات الحجاج.

ضيوف الرحمن-مصدر الصورة- اليوتيوب

تفاصيل الباقات:

باقة 1:

مخيمات راقية مطورة ومقاومة للعوامل المناخية.

غرف مغلقة ومرافق صحية مجهزة.

نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.

عيادة طبية مجهزة.

خدمة النظافة وحمل الأمتعة.

خدمة الانترنت (Wi-Fi).

خدمة العملاء.

الإرشاد الديني والتفويج.

خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.

مطابخ مكونة من ثلاثة أدوار.

مطابخ مكونة من ثلاثة أدوار. السعر: 10,000 ريال سعودي.

باقة 2:

باقة 2: مخيمات الضيافة مع الخدمات والمرافق ووسائل الراحة والأمان.

مجمعات لدورات المياه مع مرافق خاصة لذوي الإعاقة.

صالات مفتوحة من الخيام مسورة بالجبس البورد.

نظام كاميرات مراقبة وحراسات أمنية.

عيادة طبية مجهزة.

خدمة النظافة وحمل الأمتعة.

خدمة الانترنت (Wi-Fi).

خدمة العملاء.

الإرشاد الديني والتفويج.

خدمة الكراسي المتحركة لكبار السن.

خدمة الحلاقة والتقصير.

السعر: 8,092 ريال سعودي.

باقة 3:

باقة 3: باقة اقتصادية تقدم خدمة للحاج ضمن النطاق الاقتصادي.

السعر: 4,099 ريال سعودي.

باقة 4:

باقة 4: باقة مميزة تشمل السكن في الأبراج الستة في منى.

تتميز بموقعها قرب جسر الجمرات.

السعر: 13,265 ريال سعودي.

شروط التسجيل في نسك:

الأولوية لمن لم يسبق لهم الحج (مع استثناء المحرم).

صلاحية الهوية الوطنية أو الإقامة حتى نهاية شهر ذو الحجة 1445 هـ.

تسجيل المرافقين في منشأة واحدة وباقة موحدة (لا يزيد عن 14 مرافقًا).

الالتزام بالباقة المختارة والقدوم مع منشأة الحج المسجلة.

صحة جيدة للحاج بدون أمراض مزمنة حادة أو معدية.

التسجيل من خلال الحاج نفسه وإضافة المرافقين.

عدم التسجيل في منشأة وباقة أخرى إلا بعد إلغاء الحجز السابق.

تسديد قيمة الباقة في الوقت المحدد.

استخدام رقم جوال واحد للحجز.

الالتزام بتعليمات وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والجهات الأخرى.

الالتزام بالمغادرة من منى حسب الباقة المختارة (تعجل أو تأخير).

طباعة تصريح الحج (مع رمز الاستجابة السريعة) والاحتفاظ به.

عدم دفع أي مبالغ إضافية لمنشأة الحج.

تاريخ رحلة العودة يخضع لتوفر رحلات الطيران.

إبلاغ مراقبي وزارة الحج والعمرة في حال وجود أي شكوى أو ملاحظات.

ملاحظات هامة:

آخر موعد للشكاوى هو نهاية 15 محرم 1446 هـ.

يمكن إبلاغ الشكاوى من خلال مركز العناية بضيوف الرحمن بوزارة الحج والعمرة.

ملاحظة: تم إعادة صياغة الموضوع لتسهيل الفهم مع الحفاظ على المعنى الأصلي.