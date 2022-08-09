العديد من مُستفيدي الدعم يتساءلون عن كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس 2022 – 1444 الدفعة 57، وذلك حيث يُعد برنامج حساب المواطن ضمن أهم البرامج التي تُقدم الدعم للفئات المُستحقة، ولذلك نجد أن هُناك العديد من التساؤلات ذات صِلة بهذا الشأن وأهمها “متى ينزل حساب المواطن”، وعبر تقريرنا التالي سوف نُجيب على ذلك تفصيلاً… فضلاً تابعونا.

موعد نزول حساب المواطن لشهر أغسطس

العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية يترقبون موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1444 هذا الشهر وتحديداً مُنذ بداية شهر أغسطس للعام الجارِ 2022، وذلك حيث ينتظر المُستفيدين موعد نزول الرواتب وخاصة حساب المواطن للدفعة 57، وجدير بالذكر أن “وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت بشكل مُسبق بأنه تم تحديد يوم العاشر من كُل شهر ميلادي لـ”صرف دعم حساب المواطن”.

كم باقي على نزول حساب المواطن هذا الشهر 1444 – 2022؟

كما ذكرنا أعلاه أن يوم 10 أغسطس 2022 مـ المُوافق 12 محرم 1444 هـ هو موعد نزول حساب المواطن الدفعة 57، وعند النظر إلى عداد حساب المواطن نجد أنه يتبقى فقط على صرف الدعم ساعات قليلة ومن ثَم البدء في صرف دعم حساب المواطن وإيداع المبالغ المُستحقة في حسابات المُستفيدين.

خطوات الاستعلام عن حساب المواطن

يُمكن القيام التحقق من أهلية حساب المواطن بشكل شهري وبطريقة إلكترونية تماماً، وذلك حيث يتم الاستعلام عن الأهلية من خلال رقم الهوية الوطنية فقط، وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات القلائل التي تجدونها أدناه: