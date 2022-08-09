كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس 2022 – 1444 الدفعة 57
العديد من مُستفيدي الدعم يتساءلون عن كم باقي على نزول حساب المواطن لهذا الشهر أغسطس 2022 – 1444 الدفعة 57، وذلك حيث يُعد برنامج حساب المواطن ضمن أهم البرامج التي تُقدم الدعم للفئات المُستحقة، ولذلك نجد أن هُناك العديد من التساؤلات ذات صِلة بهذا الشأن وأهمها “متى ينزل حساب المواطن”، وعبر تقريرنا التالي سوف نُجيب على ذلك تفصيلاً… فضلاً تابعونا.
موعد نزول حساب المواطن لشهر أغسطس
العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية يترقبون موعد صرف حساب المواطن بالهجري 1444 هذا الشهر وتحديداً مُنذ بداية شهر أغسطس للعام الجارِ 2022، وذلك حيث ينتظر المُستفيدين موعد نزول الرواتب وخاصة حساب المواطن للدفعة 57، وجدير بالذكر أن “وزارة الموارد البشرية والتنمية والاجتماعية” بالمملكة العربية السعودية قد أعلنت بشكل مُسبق بأنه تم تحديد يوم العاشر من كُل شهر ميلادي لـ”صرف دعم حساب المواطن”.
كم باقي على نزول حساب المواطن هذا الشهر 1444 – 2022؟
كما ذكرنا أعلاه أن يوم 10 أغسطس 2022 مـ المُوافق 12 محرم 1444 هـ هو موعد نزول حساب المواطن الدفعة 57، وعند النظر إلى عداد حساب المواطن نجد أنه يتبقى فقط على صرف الدعم ساعات قليلة ومن ثَم البدء في صرف دعم حساب المواطن وإيداع المبالغ المُستحقة في حسابات المُستفيدين.
خطوات الاستعلام عن حساب المواطن
يُمكن القيام التحقق من أهلية حساب المواطن بشكل شهري وبطريقة إلكترونية تماماً، وذلك حيث يتم الاستعلام عن الأهلية من خلال رقم الهوية الوطنية فقط، وذلك من خلال إتباع بعض الخطوات القلائل التي تجدونها أدناه:
- في بادئ الأمر سوف يتم التوجه إلى الموقع الرسمي لـ”حساب المواطن“.
- الخطوة التالية وهي التوجه إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- يتبع ذلك القيام بالنقر على خيار “استعلام حساب المواطن”.
- سوف يتوجب على المُستخدم الآن إرفاق “البيانات المطلوبة” وأهمها “الرمز المرئي” وأيضاً “رقم الهوية الوطنية”.
- بعد إتمام الخطوة السابق ذكرها يتم النقر على أيقونة “استعلام عن نتائج الأهلية”.
- في الأخير سوف يظهر أمام المُستفيد قائمة مُنبثقة تحتوي على كافة البيانات والمعلومات الخاصة بدعم حساب المواطن لهذا الشهر لدفعة أغسطس 2022 وهي الدفعة الـ 57.