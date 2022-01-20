نزاهة توجه ضربة قوية للفساد بالسعودية بالقبض على سفير سابق ومسؤولين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” عن صدور عدة أحكام قضائية ابتدائية بحق عدد من الفاسدين الذين تم القبض عليهم مؤخرًا في ضربة قوية لمعاقل الفساد، كما تم مباشرة عدد آخر من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها لن تتوانى عن محاربة الفساد في جميع أنحاء المملكة، ومن أبرز القضايا القبض على كاتب عدل بجريمة الرشوة لحصوله على مبلغ 15 مليون ريال مقابل إصدار صك تملك أرض بطريقة غير نظامية، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات.

نزاهة وقضايا الفساد

ومن القضايا التي تم الكشف عنها أيضًا، القبض على أمين عام إحدى اللجان الوطنية التابعة لوزارة الداخلية بجريمة الاختلاس والتزوير واستعمال محررات مزورة وغسل الأموال، وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 9 سنوات، كما تم إيقاف ضابط برتبة عميد متقاعد من حرس الحدود، بسبب حصوله على مبلغ 10 مليون ريال على دفعات، من أجل قيامه خلال فترة عمله في اللجنة المختصة بالحرم الحدودي بإحدى المناطق بقبول طلبات تعويض لعدد 15 مواطن عن أراض واسعة المساحات تم تملكها بطريقة غير نظامية وغير مستوفية للشروط.

والحكم على سفير سابق

ومن بين القضايا أيضًا تم الحكم على سفير سابق بإحدى الدول لمدة 6 سنوات، بسبب تورطه في إصدار عدد من تأشيرات الحج والعمرة بطريقة غير نظامية، في حين تم الحكم بالسجن 3 سنوات بحق عضو نيابة استغل نفوذه الوظيفي لطلبه مبلغ 30 ألف من مواطن مقابل حفظ قضية منظورة بالنيابة، وهو الأمر ذاته الذي تكرر بحق ضابط برتبة عميد يعمل بالإدارة الطبية في وزارة الدفاع بجريمة التزوير بمحررات يختص بها واستعمالها.

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وعدد من القضايا الأخرى