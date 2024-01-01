نزاهة: أرقام صادمة للفساد خلال ديسمبر.. أكثر من 200 متهم و141 موقوفًا

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أنها قامت بتنفيذ 1481 جولة رقابية خلال شهر ديسمبر 2023، وأجرت تحقيقات مع 207 أشخاص مشتبه في تورطهم في قضايا فساد.

شعار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" - مصدر الصورة: ويكيبيديا

وأكدت “نزاهة” أن بين الموقوفين يوجد موظفين من عدة وزارات وجهات حكومية مختلفة، وأنه تم إيقاف 141 شخصًا وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، بينما تم إطلاق سراح بعضهم بكفالة ضامنة.

وأوضحت الهيئة أن المتهمين يواجهون اتهامات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، وأنها ستقوم باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإحالتهم للقضاء.

ودعت “نزاهة” الجمهور إلى الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني (980) أو عبر الموقع الإلكتروني: ‏https://www.nazaha.gov.sa/Services/ApplyReports، بهدف حماية المال العام والحفاظ عليه.