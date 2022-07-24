نحن أولى به من اليهود.. موعد صيام عاشوراء 1444 في السعودية

موعد صيام عاشوراء 1444 في السعودية، متى صيام عاشوراء 1444 في السعودية؟، كانت العناوين السابقة ضمن الأكثر بحثًا على محركات عالمية داخل المملكة العربية السعودية، حيث يرتبط موعد صيام عاشوراء بموعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1444 في العاشر من شهر محرم، حيث يحدد في المملكة موعد بداية السنة الهجرية عند رصد هلال شهر محرم، لذا خلال السطور التالية سوف نذكر لكم موعد صيام عاشوراء في السعودية 1444 في السعودية، بجانب ذكر موعد بداية السنة الهجرية وفقًا للدراسات الفلكية، بالتقويم الخاص بشهر محرم، وكذا نسبة إلى ما يوافقه من التقويم الميلادي.

متى صيام عاشوراء في السعودية

وفقًا لما جاء في الصحيحين إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم فمن شاء فليصمه ومن شاء فليفطر، بينما قال ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المدينة وكان يصوم اليهود يوم عاشوراء فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟، فقالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرًا فنحن نصومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فنحن أحق وأولى بموسى منكم، ومن هنا جاء صيام يوم عاشوراء وفقًا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم نظرًا لأن صيام عاشوراء يتم عن طريق صيام يوم قبله ويوم بعده، أي يوم التاسع والعاشر، أو أن يصام العاشر فقط.

موعد بداية السنة الهجرية الجديدة 1444 في السعودية

وفقًا لما نصت عليه الدراسات الفلكية التي أجريت داخل المملكة العربية السعودية فإن يوم 29 يوليو من العام 2022، والذي سوف يوافق يوم جمعة، سوف يكون المتمم لشهر ذي الحجة 1443؛ وبذاك يكون اليوم الذي يليه، هو أول أيام السنة الهجرية، والمتمم لغرة شهر محرم في السنة الهجرية الجديدة 1444، على أن يتم إعلان ذلك داخل المملكة العربية السعودية عن طريق بيان المحكمة الدستورية العليا، بحسب نتائج رصد هلال شهر محرم، حيث أصبح تحديد موعد يوم عاشوراء 1444 أكثر سهولة من قبل.

موعد صيام عاشوراء 1444 في السعودية

موعد صيام عاشوراء 1444 في السعودية، احتل منصات التواصل الاجتماعي ومؤشرات البحث، ووفقًا للحسابات الفلكية فإنه من المتوقع أن يكون يوم الاثنين الموافق 10 محرم 1444، 8 أغسطس من العام 2022، وذلك ما قالته الدراسات الفلكية، لكن المواطنين ينتظرون رصد هلال شهر محرم على أن يكون يوم السبت 30 يوليو هو أول أيام السنة الهجرية الجديدة، وأيضا تصدر عن أن كم باقي على بداية السنة الهجرية الجديدة 1444 في السعودية مؤشرات البحث، وبحسب ما رصدته الجهات المعنية، فإذا تم إعلان أول أيام شهر محرم، يوم السبت الموافق 30 يوليو من العام 2022، من هنا يمكن القول إنه اعتبارًا السبت الموافق 23 يوليو من العام 2022، سوف يكون المتبقي على موعد بداية السنة الهجرية الجديدة حوالي 6 أيام.