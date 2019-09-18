نجم لخدمات التأمين توظف حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات من “ساس”

أعلنت شركة “SAS” الشركة الرائدة في السوق في تقنيات التحليلات ومكافحة الاحتيال، وشركة نجم لخدمات التأمين، عن تعاون تكنولوجي يهدف إلى جلب خبرة SAS لمواجهة حالات الاحتيال في مطالبات التأمين على السيارات والحد منها، حيث وقع مسؤولون من الشركتين الاتفاقية في حدث SAS في فيرمونت الرياض يوم الأربعاء.







بهدف ترشيد المطالبات من خلال تقييم التطبيق واتخاذ نهج استباقي لاكتشاف وردع الاحتيال في العمل، تتطلع شركة نجم لخدمات التأمين إلى تحسين الكفاءة في تحديد الاحتيال وإعادة التوطين السريع للمطالبات بالإضافة إلى تطوير تنبيهات ذات جودة أفضل، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث تقنيات التحليل والكشف عن الاحتيال، من خلال الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، ستعمل SAS على أتمتة جوانب التنميط عن مطالبة نجم، وستهدف إلى استكمال العمليات اليدوية الحالية للكشف عن مزاعم الاحتيال من خلال الاستجابات السلوكية وتقييم أنماط المخاطر تلقائيًا.

خلال هذا الحدث، تحدث الدكتور محمد سليمان الرئيس التنفيذي لشركة نجم عن الشراكة مع ساس وخطط الشركة المستقبلية، وكان من بين المتحدثين الآخرين في هذا الحدث المدير الإقليمي لشركة SAS ، عبد هامندي، الذي تعمق في مشروع نجم وسلط الضوء على الطرق التي يمكن أن تقدمها SAS حل الأتمتة والتحليلات في مجال التأمين على السيارات، كما أن ماهر أحمد استشاري عملاء SAS Sr و المدير الذي قدم قيمة الممارسات المتبادلة للتحليلات وكيف يمكن لشركة SAS تقديم حلول للصناعات متعددة المنصات.







قال الدكتور السليمان: “لا شك أن الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي يمكن أن يوفران الموجة التالية من الضمان ضد الاحتيال واكتشاف المخاطر في أعمالنا، ويسعدنا أن نتشارك مع أفضل الشركات في SAS، إن فهمهم لأعمالنا ورؤيتهم الواضحة للاتجاهات التي ستؤثر، سيمكننا من التركيز على أعمالنا الأساسية بينما يدعم حل تكنولوجيا SAS الفريق برؤى وإنذارات وتحديثات مهمة. ”

وقال علاء يوسف العضو المنتدب في SAS الشرق الأوسط: “التأمين هو قطاع معرض بشكل كبير للاحتيال والمخاطر المالية، ومع ذلك لا يحظى بنفس القدر من الاهتمام الذي يحظى به القطاع المصرفي، إنه لأمر رائع أن نرى أن نجم تخطوا خطوة قوية نحو إمكانية التنبؤ بالأعمال وربحيتها، ويسعدنا أن نلعب دورًا في انتقالهم إلى مزود خدمات التأمين ذي التكنولوجيا المتقدمة. ”

يقع مقرها الرئيسي في المملكة العربية السعودية ، تقدم نجم خدمات تأمين شاملة تخطط لقاعدة عملائها في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، إن استثمارهم في التكنولوجيا والشراكات الاستراتيجية، والابتكار في مشروع مكافحة الاحتيال سوف يرونهم يبدون رائدين في مجال عملهم، ستؤثر هذه التكنولوجيا على ديناميات كيفية معالجة المطالبات، مع ضمان أمن العملاء والبيانات.